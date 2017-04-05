Белорусские предприятия не являются конкурентами российским. А санкционной продукцией Россию завалила вовсе не Беларусь. Об этом, как рассказал Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир», он говорил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 3 апреля в Санкт-Петербурге.



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О мясо-молочной войне

«В сельском хозяйстве у нас, кстати, практически нет проблем: мы четко формируем программы на каждый год, в том числе и по поставкам продовольствия, особенно в Российскую Федерацию. Например, в Российской Федерации сегодня дефицит молочных продуктов — семь миллионов тонн. Мы поставляем туда четыре миллиона. На три миллиона еще свободный рынок не закрывается. А надо закрывать, чтобы цены не поднимались. И я прямо Путину сказал — зачем вы блокируете поставки белорусской продукции на российский рынок? То же самое и по мясным продуктам происходит», — заметил президент.

«То, что у нас цены ниже и качество выше, не повод для того, чтобы нас гнобить и не пускать на рынок. Надо работать в России, производить продукцию, чтобы она была чиста от нитратов, допустим. Надо эту продукцию перерабатывать на современных молоко- и мясоперерабатывающих предприятиях. Тогда на рынок будут попадать нормальные по качеству продукты. И цены… Это не тот случай, когда можно наживаться на кошельках или карманах россиян. Ведь наша продукция не столько премиум-класса, а для обычных людей. Хотя мы и премиум производим. Но в основном поставляем в Российскую Федерацию для обычных людей. Они любят эту продукцию. Мы открыты — приезжайте и проверяйте. Что нам прятать? Мы переработку сельхозпродукции привели в соответствие с мировыми стандартами», — заверил глава государства.

Качество белорусских товаров, по его словам, подтверждает и тот факт, что они ценятся в Европе, где тщательно подходят к отбору продукции. «А россияне начали тормозить. Мы перешли в связи с этим к другому вопросу: я ему (Владимиру Путину. — Прим. БЕЛТА) показал, кто наживается на этой «санкционке», — сказал президент.

О реэкспорте

Что касается претензий к белорусской стороне о реэкспорте продукции, Александр Лукашенко посоветовал российской стороне разобраться в этом вопросе. «На территорию Беларуси можно завести продукцию любого государства. Так это же делают не белорусы, как оказалось, а российские бандиты с большой дороги. И я ему раскрыл карты. Мы договорились, что в ближайшее время предпримем систему мер для того, чтобы предупредить это. Но только нас, говорю, не надо гнобить. Если там у вас члены правительства сегодня владеют огромными латифундиями, тоже занимаются сельским хозяйством и, чтобы конкуренции было меньше, начинают гнобить белорусов — это не получится. Мы вынуждены будем отвечать на это адекватно, — подчеркнул он. — Мы имеем балансы на каждый год: сколько молока, сколько мяса поставить в Российскую Федерацию. Мы даже не выбираем эти объемы. Поэтому нас упрекать в том, что мы завалили Россию какими-то санкционными продуктами, не надо. Мы этого не делали и не делаем».

О честной конкуренции

Во время переговоров президенты обсудили взаимодействие в промышленной сфере. Была отмечена необходимость развивать кооперацию между предприятиями.

«Зачем ставить КамАЗ в более выгодные условия перед нашим МАЗом? Общий рынок, давайте договариваться и работать. Надо кооперироваться, никто не против. Но это должно быть порядочно и честно, а не то что „вы отдайте нам это предприятие и забудьте про него“. Зачем подобным образом действовать? Ничего никому мы не собираемся отдавать, — заявил глава государства. — Если вы хотите участвовать в приватизации — цена известна. Платите деньги и приходите, мы не против. Но главное, чтобы людей на улицу не выкидывали из этих предприятий и чтобы это предприятие модернизировалось и развивалось».

По его словам, стороны решили подробно обсудить эти вопросы во время предстоящего заседания Высшего госсовета Союзного государства.

О нефти и газе

Кроме того, была достигнута договоренность восстановить в прежних объемах поставки нефти в Беларусь. «То, что мы сегодня платим приличную цену за газ, это факт. Мы нашли развязки по этому вопросу, и Россия компенсирует нам это расхождение в нынешней цене и реальной цене за счет реэкспорта нефти. На нефть цены сейчас приемлемые, тут у нас проблем нет и не будет. Мы заканчиваем в ближайшее время модернизацию наших нефтеперерабатывающих заводов, хотя они и сейчас очень высокого уровня. Но закончим — выход светлых нефтепродуктов будет 95%, тогда вопрос по нефти отпадет сам по себе. Мы сможем с любого рынка покупать нефть, перерабатывать у себя и получать соответствующую прибыль. Это россияне тоже понимают», — констатировал Александр Лукашенко.

Белорусский президент также рассказал, что на встрече с российским коллегой обсуждал и другие темы. «Плюс вопросы человеческого характера, которые очень важны для функционирования Союзного государства. Мы их тоже обсуждали. Но тут критических проблем нет в отношении людей: перемещение, трудоустройство, пенсионные, социальные вопросы…», — пояснил президент.

Полная версия интервью будет показана в эфире телерадиокомпании «Мир» вечером 7 апреля.