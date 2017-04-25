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Попасть в кабинет чиновника Горецкого райисполкома теперь можно только в сопровождении этого чиновника

26.04.2017 12:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Горецком райисполкоме — новые правила посещения. Попасть в кабинет чиновника теперь можно только в сопровождении этого самого чиновника. По-другому нельзя — милиционер не пропустит, сообщает horki.info.


Фото с сайта horki.info

О нововведении сообщил местный житель Михаил и прокомментировал:

— Абсурд до невозможности. Просил милиционера показать распоряжение, где такой порядок прописан, но в ответ услышал: «Пишите жалобу и мы дадим ответ».

Еще один житель Горок Андрей рассказал, что из-за нового порядка пропуска на первом этаже райисполкома толпятся люди, практически стоят в очереди.

В райисполкоме пояснили, что по новому порядку посещения здания районной администрации теперь посетитель сначала сообщает дежурному милиционеру, к кому и в какой кабинет он пришел, дежурный по телефону вызывает специалиста, тот спускается и проводит посетителя в кабинет.

— Такая система не является неудобной для посетителей. Для нас, специалистов и сотрудников, работы, конечно, прибавилось, потому что нужно отвлекаться, спускаться за людьми, тратить на все это время. А вот жителям так даже лучше: человека забрали, завели, куда ему было надо. Не нужно ходить, искать кабинет, путаться, — разъяснили нам в райисполкоме.

В райисполкоме подчеркнули: не всегда посетителю необходимо подниматься в кабинет специалиста. Например, нужно просто передать бумаги — это посетитель может сделать и в фойе администрации района, а за тем идти по своим делам. «Привыкнут люди, и все будет хорошо», — добавили в районном исполкоме.

В соседних районах, Дрибинском и Мстиславском, райисполкомы принимают посетителей по прежним правилам: на входе нужно предъявить дежурному документ, удостоверяющий личность, сказать, какой кабинет нужен, и идти к специалистам самостоятельно. Такой же порядок действует и в других исполкомах Могилевской области.

 
 
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