В Беларуси может быть снижена ставка НДС

В ближайшие три года в Беларуси может быть снижена ставка налога на добавленную стоимость. Планы МНС 18 мая озвучила замглавы ведомства Элла Селицкая.

«Мы ищем резервы для снижения ставки. Возможно, это произойдет за счет того, что будет отменен льготный НДС для некоторых групп товаров», — сказала Селицкая. По ее словам, в планах до конца года отказаться от льготной 10%-й ставки для продуктов растениеводства. А к 2020 году оставить низкие коэффициенты только для социально значимой группы.

Элла Селицкая также сообщила, что не планируется освобождать от уплаты НДС убыточные и неэффективные предприятия. По ее словам, сегодня в стране отсутствуют резервы для снижения налоговой нагрузки на предприятия.

Сейчас ставка НДС составляет 20% и обеспечивает 80% всех налоговых поступлений в бюджет.