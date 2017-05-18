МИНСК, 19 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал инициативу Федерации профсоюзов Беларуси о народном контроле за ценами в торговых объектах, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко объяснил, почему необходимо контролировать ценообразование

Ранее лидер ФПБ заявлял о том, что профсоюзы намерены заняться мониторингом цен в магазинах. На последнем заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам Орда заявил, что в профсоюзах создадут рабочую группу, в которую войдут представители социально-экономических отделов всех областных и минского городского объединений профсоюзов. Контроль будет осуществляться за ценами на социально значимые товары. Будет учитываться, как отличается цена в том или ином магазине от заявленной производителем отпускной цены. Данные мониторинга "профсоюзные контролеры" ежемесячно будет передавать в правительство.

"Слышал, что вы хотите организовать народный контроль за ценами в магазинах. Все в отчетах статистики и правильно, и хорошо по методикам, но в магазинах по основным товарам, основным продуктам питания ситуация может быть другая. Какая она — кто как не профсоюзы это лучше всего знают. Поэтому я очень поддерживаю эту инициативу о контроле за ценами непосредственно в торговых организациях", — сказал Лукашенко, встречаясь в пятницу с лидером ФПБ.

Президент поблагодарил профсоюзы за то, что они инициируют контроль за исполнением трех поставленных главой государства задач: ценообразование, занятость, заработная плата.

Лукашенко обратил внимание, что традиционно профсоюзы участвуют в решении вопросов в сфере занятости. "Я также буду просить, чтобы вы от этого вопроса не уходили. И заработная плата как результат. Эти вопросы держите в поле зрения", — поручил глава государства.