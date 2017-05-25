Страны ЕАЭС заключили соглашение о добровольном согласовании специфических субсидий

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заключили соглашение о порядке добровольного согласования с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения комиссией разбирательств, связанных с их предоставлением. Документ подписали сегодня в Казани на заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министры стран ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Соглашением предусматривается право государств союза на добровольное согласование с ЕЭК специфических субсидий. В соответствии с этим документом комиссия будет принимать решение о согласовании предоставления специфической субсидии на основе анализа ее соответствия критериям допустимости или недопустимости.

"При этом обратившаяся в ЕЭК страна будет застрахована от риска последующего введения компенсирующей меры со стороны любого из государств ЕАЭС в отношении согласованной комиссией субсидии", – отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

У стран-партнеров по союзу также появится возможность обращаться в комиссию для проведения разбирательств по промышленным субсидиям, предоставленным другими государствами-членами ЕАЭС, при наличии свидетельств об ущербе отрасли национальной экономики.

"Разбирательство комиссии - это механизм, альтернативный расследованиям на национальном уровне, поскольку государства по-прежнему сохраняют право их инициировать в соответствии с договором о ЕАЭС. В этом случае ЕЭК выступает третьей незаинтересованной стороной, что обеспечивает объективный анализ всех аспектов предоставления специфической субсидии", - пояснил Сергей Сидорский.

Решения ЕЭК по итогам разбирательств будут обязательны для исполнения государствами ЕАЭС.

"Все предусмотренные соглашением процедуры являются прозрачными и обеспечивают возможность проведения консультаций между странами Евразийского экономического союза, - подчеркнули в ЕЭК. - Совместная работа государств и комиссии в соответствии с соглашением будет способствовать улучшению конкурентных условий на общем рынке союза, развитию взаимной торговли, а также позволит стимулировать инновационную активность в промышленных комплексах стран ЕАЭС. Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур".-0-