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В Минске презентовали сборник о технологиях и инновациях в интеграции

07.06.2017 17:40 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн — Sputnik. В Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоялась презентация сборника материалов, посвященных технологиям и инновациям регионального сотрудничества в рамках Союзного государства.

Информация из первых уст

Рассказывая о масштабном издательском проекте, Первый секретарь Посольства России в Республике Беларусь Андрей Грешников отметил, что данный информационный проект российское посольство ведет уже 10 лет. На самую разнообразную тематику выходят издания, посвященные вопросам интеграции.

Новый сборник по тематике инноваций и технологий вышел фактически накануне IV Форума регионов Беларуси и России. Все его материалы будут размещены на сайте российской дипмиссии в разделе материалы и публикации.

В Минске презентовали сборник о технологиях и инновациях в интеграции
© Sputnik / Виктор Толочко
Первый секретарь Посольства России в Республике Беларусь Андрей Грешников

В Москве 29-30 июня будет проходить региональный форум, и материалы были заранее подготовлены для всех интересующихся вопросами интеграции.

"Сборник представляет собою размышления и наблюдения губернаторов и руководителей областей, которые повествуют о реализуемых и планируемых проектах. Эту информацию можно получить, что говорится, из первых уст", — уточнил Андрей Грешников.

Очередное издание стало уже девятым в рамках проекта, реализуемого под эгидой посольства Российской Федерации. Также его материалы выходили в виде интервью и в белорусских изданиях.

Энциклопедия регионального сотрудничества

"Я обратился в российское посольство, так как хотел увидеть 80 соглашений между регионами, чтобы посмотреть, о чем там идет речь. Так родилась идея обратиться ко всем участникам интеграционного процесса, чтобы посмотреть какие резервы есть у регионального сотрудничества", — рассказал предысторию доцент Института журналистики БГУ Борис Залесский.

Главная особенность проекта в том, что в нем отражается прагматичный подход, потому что выгода регионов — в сотрудничестве. Все издания носят прикладной характер — это маленькая энциклопедия регионального сотрудничества Беларуси и России.

В Минске презентовали сборник о технологиях и инновациях в интеграции
© Sputnik / Виктор Толочко
Доцент Института журналистики БГУ Борис Залесский

Главная идея этого проекта заключается в том, что региональное сотрудничество не отменяет, а только дополняет межгосударственную интеграцию. За 10 лет в рамках проекта были опубликованы сотни материалов в белорусской прессе.

"В последние годы стали поднимать и проблематику евразийского сотрудничества. В итоге пришли к тому, что проект излагает видение региональных лидеров процессов интеграции", — подчеркнул Залесский.

Человеческое измерение интеграции

По словам заместителя директора холдинга "СБ. Беларусь Сегодня" Михаила Вальковского, нельзя все свести к объемам товарооборота и товарной номенклатуре. Губернаторы регионов, председатели облисполкомов и мэры городов говорят еще и о человеческом измерении интеграционного сотрудничества. В этом проекте видна связь тысячи нитей, как она проявляется и реализуется.

Проект затрагивает и более высокий уровень экономической интеграции — Евразийский экономический союз. Реальные люди и руководители регионов наполняют реальным содержанием интеграционные проекты.

В Минске презентовали сборник о технологиях и инновациях в интеграции
© Sputnik / Виктор Толочко
Заместитель директора холдинга "СБ. Беларусь Сегодня" Михаил Вальковский

"Проект имеет долгую историю и если посмотреть ретроспективу, то можно увидеть, как развивались отношения между регионами, как зарождались и реализовывались проекты", — резюмировал Вальковский.

 
Теги: Минск
 
 
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