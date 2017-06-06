|
В Минске презентовали сборник о технологиях и инновациях в интеграции
07.06.2017 17:40 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн — Sputnik. В Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоялась презентация сборника материалов, посвященных технологиям и инновациям регионального сотрудничества в рамках Союзного государства.
Информация из первых уст
Рассказывая о масштабном издательском проекте, Первый секретарь Посольства России в Республике Беларусь Андрей Грешников отметил, что данный информационный проект российское посольство ведет уже 10 лет. На самую разнообразную тематику выходят издания, посвященные вопросам интеграции.
Новый сборник по тематике инноваций и технологий вышел фактически накануне IV Форума регионов Беларуси и России. Все его материалы будут размещены на сайте российской дипмиссии в разделе материалы и публикации.
© Sputnik / Виктор Толочко
Первый секретарь Посольства России в Республике Беларусь Андрей Грешников
В Москве 29-30 июня будет проходить региональный форум, и материалы были заранее подготовлены для всех интересующихся вопросами интеграции.
"Сборник представляет собою размышления и наблюдения губернаторов и руководителей областей, которые повествуют о реализуемых и планируемых проектах. Эту информацию можно получить, что говорится, из первых уст", — уточнил Андрей Грешников.
Очередное издание стало уже девятым в рамках проекта, реализуемого под эгидой посольства Российской Федерации. Также его материалы выходили в виде интервью и в белорусских изданиях.
Энциклопедия регионального сотрудничества
"Я обратился в российское посольство, так как хотел увидеть 80 соглашений между регионами, чтобы посмотреть, о чем там идет речь. Так родилась идея обратиться ко всем участникам интеграционного процесса, чтобы посмотреть какие резервы есть у регионального сотрудничества", — рассказал предысторию доцент Института журналистики БГУ Борис Залесский.
Главная особенность проекта в том, что в нем отражается прагматичный подход, потому что выгода регионов — в сотрудничестве. Все издания носят прикладной характер — это маленькая энциклопедия регионального сотрудничества Беларуси и России.
© Sputnik / Виктор Толочко
Доцент Института журналистики БГУ Борис Залесский
Главная идея этого проекта заключается в том, что региональное сотрудничество не отменяет, а только дополняет межгосударственную интеграцию. За 10 лет в рамках проекта были опубликованы сотни материалов в белорусской прессе.
"В последние годы стали поднимать и проблематику евразийского сотрудничества. В итоге пришли к тому, что проект излагает видение региональных лидеров процессов интеграции", — подчеркнул Залесский.
Человеческое измерение интеграции
По словам заместителя директора холдинга "СБ. Беларусь Сегодня" Михаила Вальковского, нельзя все свести к объемам товарооборота и товарной номенклатуре. Губернаторы регионов, председатели облисполкомов и мэры городов говорят еще и о человеческом измерении интеграционного сотрудничества. В этом проекте видна связь тысячи нитей, как она проявляется и реализуется.
Проект затрагивает и более высокий уровень экономической интеграции — Евразийский экономический союз. Реальные люди и руководители регионов наполняют реальным содержанием интеграционные проекты.
© Sputnik / Виктор Толочко
Заместитель директора холдинга "СБ. Беларусь Сегодня" Михаил Вальковский
"Проект имеет долгую историю и если посмотреть ретроспективу, то можно увидеть, как развивались отношения между регионами, как зарождались и реализовывались проекты", — резюмировал Вальковский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборник информационно-интеграционного проекта "Технологии и инновации в сотрудничестве регионов Союзного государства как импульс развития евразийской...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии