Установлены новые сроки завершения внешнеторговых операций

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Порядок проведения и контроля внешнеторговых операций изменился в Беларуси, соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Pixabay ГТК отметил рост внешнеторгового оборота Беларуси

Документом увеличены сроки завершения внешнеторговых операций: при экспорте они составляют 180 дней с даты отгрузки товаров и оказания услуг (ранее было 90), при импорте – 90 дней с момента проведения платежа (ранее – 60). При этом выполнять (оказывать) строительные работы (услуги) за рубежом сейчас можно не позднее даты завершения нормативного срока строительства объекта.

Документом также отменены сроки для расчетов между операторами сотовой связи при оказании услуг роуминга, а также при расчетах ГО "Белорусская железная дорога" с железнодорожными администрациями других стран. Предусмотрено, что внешнеторговая операция может быть завершена, если задолженность признана безнадежной, но есть условие – не ранее чем через три года с даты образования такой задолженности.

Указом расширен перечень ситуаций, когда импорт может оплачиваться за счет кредитов, выданных правительству Беларуси либо под его гарантии, и средств международной технической помощи.

Как отметили в пресс-службе президента, целью принятия указа является раскрепощение деловой инициативы в Беларуси, повышение конкурентоспособности экспорта и упрощение условий работы белорусских предприятий.