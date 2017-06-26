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Вышел на свободу еще один фигурант по делу "Белого легиона"
27.06.2017 19:22 — Новости Экономики | Tut.by
Вечером 26 июня вышел на свободу один из фигурантов по делу «Белого легиона» Сергей Стрибульский. Об этом TUT.BY рассказал зампредседателя незарегестрированного ПЦ «Весна» Валентин Стефанович.
По словам правозащитника, Стрибульскому изменена мера пресечения под подписку о невыезде. Обвинения со Стрибульского не сняты, он по-прежнему находится в статусе обвиняемого по статье о создании незаконного вооруженного формирования.
Стрибульский был задержан 21 марта и содержался в СИЗО № 1.
Напомним, в конце мая стало известно, что были
Всего по делу о массовых беспорядках первоначально проходили 35 человек, из них 20 обвинялись еще и по статье о незаконном вооруженном формировании (данные КГБ на 11 апреля).
16 июня стало известно, что дело о массовых беспорядках
По последним данным от правозащитников, в СИЗО КГБ и МВД остаются 13 человек. Остальных
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По словам правозащитника, Стрибульскому изменена мера пресечения под подписку о невыезде.
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