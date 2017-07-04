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Кто получил премию лучшего действующего бизнес-центра в Беларуси?
05.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
В июне стали известны результаты ежегодной профессиональной премии в сфере недвижимости Realt Golden Key 2017, и бизнес-центр OmegaTower в третий раз получил награду лучшего действующего бизнес-центра в Беларуси, набрав больше 1000 голосов.
О премии и конкурентах
«Нашими конкурентами были «Тайм», «Брест-Деловой», DanaCenter и многие другие новые бизнес-центры, и мы совершенно не были уверены в победе. Конечно, наш OmegaTower соответствует всем международным стандартам качества, которые предъявляются к зданиям класса В+ (а по версии представленной в Беларуси международной компании недвижимости ColliersInternational, занимающейся сертификацией, зданий выше класса В+, т.е. А-класса, в Минске насчитывается всего одно — VELCOMна Октябрьской).
Прямо в соседних зданиях — фитнес, теннисные корты, медицинский центр и торговый центр GLOBO, удобное расположение относительно дорожных развязок, 30 шагов до метро и многое другое, а в 2017 году Omega Tower даже стал первым в Беларуси экологически сертифицированным зданием (международный стандарт BREEAM), но все это — неоспоримые преимущества при сравнении бизнес-центров по различным техническим характеристикам, а в премии Realt Golden Key победителя выбирают люди исходя из собственных предпочтений — в этом и есть основное соревнование — быть лучшим выбором для тех, кто был в нашем здании, кто работает здесь, а не только для профессиональных участников рынка недвижимости».
24/7
В большинстве белорусских компаний есть четкий график работы, однако это не касается IT, а в бизнес-центре именно они занимают большую часть помещений. Люди могут прийти на работу сегодня, а уйти послезавтра — именно так и преодолеваются дедлайны и неожиданные проблемы, которые надо решать. Вне сна на работе проходит большая часть нашей жизни, и всем нам хотелось бы, чтобы эта часть тоже была комфортной — именно этот комфорт и атмосферу пытаются создать в OmegaTowerдля сотрудников.
Каждый раз проезжая поздно вечером мимо бизнес-центра, мы замечаем, что практически во всем здании горит свет — компании все еще работают или только начинают свой рабочий день. Это так современно и по-европейски — работать на междурядные рынки и подстраиваться под часовые пояса. Бизнес-центр работает круглые сутки.
А для того чтобы время летело незаметно, возле БЦ есть круглосуточное питание: на 1-м этаже бизнес-центра работает до полуночи по будням и до двух часов ночи по выходным ресторан «Веранда» с 30% cash-backдля всех, кто работает в OmegaTower, кальянная «Мята Lounge», также расположенная внутри БЦ — до двух по будням и до пяти утра по выходным, а полностью круглосуточным является кафе DonerKingв торговом центре Globo. До 23 по будням и до двух по выходным также работает кафе «Гараж» — тоже в здании торгового центра. Рядом с OmegaTower есть фитнес-центр, который работает с 7 до 23 часов. Стоматология, Synlab, теннисные корты и многое другое — и все это в соседних зданиях, даже не переходя дорогу.
А еще рядом расположен парк, в котором управляющая компания бизнес-центра построила беговые дорожки — вот вам и круглосуточный зал для спорта. Но даже не это является ключевым — это все те же «технические» параметры, которые не являются особенными. А что же особенное?
Атмосфера
«Сейчас на рынке очень много бизнес-центров. Мы создаем и сдаем не просто офисы, а еще и атмосферу, которая нравится людям. Мы думаем, что это и есть та ключевая причина, по которой за нас голосовали».
Александрина отмечает, что у бизнес-центра OmegaTower одна управляющая компания — «Белтяжмаш», которая решает все вопросы от арендаторов. У компании есть круглосуточный колл-центр, куда может обратиться арендатор за помощью. Все заявки решаются и контролируются, на каждую из заявок арендаторы ставят свои оценки, выражая тем самым, насколько им понравилось качество и скорость выполнения. И это тоже часть атмосферы — атмосферы, в которой все решаемо.
«Наши праздники могут быть привязаны к каким-то конкретным датам, например, 8 Марта или 14 февраля. Иногда это просто дни, которые никак не отмечены на календаре. На 8 Марта всем девушкам, которые входили в бизнес-центр, дарили цветы два юных джентльмена в костюмах, искренне поздравляли и вызывали для них лифт».
Крылатые качели…
«Этой весной мы на несколько недель установили в холле огромную флористическую фотозону с качелями, чтобы люди заходили, качались и хотя бы на пару минут чувствовали себя легкими и беззаботными. И даже те, кто не рискнули их опробовать, глядя на остальных, более рисковых 40-50 летних мужчин и женщин, радостно отталкивающихся ногами от искусственной травы, искренне улыбались. Мы стараемся создать для людей настроение настроение, с которым они проведут весь день».
День фруктов
Одним из последних событий в OmegaTowerможно назвать день фруктов в первый день лета. В Минске была просто ужасная погода, весны толком и не было, лето тоже все не приходило — а хотелось тепла и в рекламу Bounty. И мы решили: а зачем ждать отпуска, чтобы создать райское наслаждение? И купили несколько тысяч фруктов, оформили стенд, чтобы все это выглядело красиво и весь день люди могли подходить и брать клубнику, грейпфруты, ананасы, яблоки, бананы, зефир и многое другое. Девушка подходит и спрашивает: «Ой, а это бесплатно? А точно бесплатно? А можно я тогда два возьму?» Берет два яблока и уходит с такой улыбкой, будто там не яблоки в руках, а что-то такое — огромное и прекрасное.
Halloween
«Ярко мы праздновали Halloween. У нас была шикарная фотозона. Плюс мы пригласили аква-гримеров, которые весь день раскрашивали лица всех желающих под тематику праздника — на одного парня под полный грим ушло около двух часов, зато он, конечно, был неподражаем. Оказалось, что большинство наших арендаторов — очень лояльные к внешнему виду сотрудников компании, потому что к концу дня разукрашенными ходили буквально все — зомби-секретари, программисты-дракулы и многие другие... Было весело. Некоторые даже детей приводили — бесплатно ведь, людям нравится. Хотя, конечно, в глобальном смысле это все далеко не бесплатно — просто в OmegaTowerэти траты уже включены в бюджет — такой своеобразный бюджет «для настроения» — звучит со стороны, наверное, странно, но это действительно важно — работать в хорошем настроении».
Мы идем навстречу своим арендаторам и всегда прислушиваемся к их просьбам. Например, tut.by попросил у нас попользоваться лифтами: весь день они ездили в них с белорусскими музыкантами, пели песни и смешили людей, даже ролик сняли».
День семьи
«На День семьи устраивали просто грандиозный праздник — мастер-классы для детей по рисованию, созданию мыла, мороженое, фрукты, шоколадные фонтаны, конкурсы, клоуны, песни и танцы, несколько видов надувных горок, бассейн с шарами — над праздником работала целая команда. Наши арендаторы — логистическая компания Primum— тоже решили поучаствовать и предоставили нам на весь день громадный грузовик, куда дети могли беспрепятственно залезать и фоткаться. У взрослого человека это, конечно, не вызовет особого восторга, но, когда тебе 5 лет, ты пришел на работу к папе, а там такоооое — это, конечно, вау».
Зачем все это?
«Мы хотим, чтобы сотрудникам наших арендаторов и их клиентам было комфортно и приятно работать, чтобы с работой, с нашим бизнес-центром как таковым и собственным работодателем в частности у них ассоциировалось что-то теплое и хорошее. Аренда — это часть сектора услуг, и мы хотим предоставлять не просто качественные, но еще и особенные услуги. И мы не перестаем это делать, даже имея 100% заполняемость в бизнес-центре и очередь на аренду освобождающихся площадей. Для чего это нужно?
Чтобы в разговоре с друзьями о работе человек мог сказать: «А я перед работой хожу к семи на бесплатную йогу и делаю это с удовольствием», — чтобы сотрудники на перерыве обсуждали между собой, в какое классное здание они переехали и какой отличный выбор сделал их руководитель. Потому что до метро меньше минуты и такой шикарный вид из окна, 4 кафе и 1000 квадратных метров Рублевского в соседнем здании, чтобы.. Чтобы работа, на которую уходит большая часть времени и сил, как бы парадоксально это ни звучало, придавала сил».
Фото: Саша Малама
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В июне стали известны результаты ежегодной профессиональной премии в сфере недвижимости Realt Golden Key 2017, и бизнес-центр Omega Tower в третий раз получил награду лучшего...
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