Кто получил премию лучшего действующего бизнес-центра в Беларуси?

А еще рядом расположен парк, в котором управляющая компания бизнес-центра построила беговые дорожки — вот вам и круглосуточный зал для спорта. Но даже не это является ключевым — это все те же «технические» параметры, которые не являются особенными. А что же особенное?

Атмосфера

«Сейчас на рынке очень много бизнес-центров. Мы создаем и сдаем не просто офисы, а еще и атмосферу, которая нравится людям. Мы думаем, что это и есть та ключевая причина, по которой за нас голосовали».