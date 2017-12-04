Лукашенко предложил привлечь белорусов к строительству АЭС в РФ

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Белорусские специалисты в перспективе могли бы поучаствовать в строительстве АЭС в Курской области России, предложил президент Беларуси Александр Лукашенко губернатору этого российского региона Александру Михайлову, который находится с визитом в Минске.

"Меня приятно удивило предложение наших специалистов о том, что буквально в следующем году или через год они смогут участвовать в строительстве вашей атомной станции", — заявил белорусский лидер.



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По его словам, на этот счет существуют договоренности с "Росатомом". В частности, стороны согласовали, что белорусские специалисты в перспективе, после получения специального образования, смогут привлекаться к строительству атомных станций в России и других странах.

Участие в строительстве АЭС – лишь одно из направлений, где, по мнению главы государства, есть потенциал для наращивания взаимовыгодного сотрудничества.

Восстановить товарооборот

Лукашенко отметил, что в последние годы товарооборот Беларуси как с Россией в целом, так и с Курской областью, в частности, снизился. Однако тенденции этого года позволяют надеяться, что ситуацию можно исправить.

"Этому должна способствовать активизация взаимодействия прежде всего в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. По всем этим направлениям у нас есть определенный опыт, я бы даже сказал, успехи", — напомнил Михайлову Лукашенко.

В качестве одной из возможных точек роста могла бы стать оснащение белорусскими БелАЗами Михайловского горно-обогатительного комбината — одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды. "Мы заинтересованы в продолжении этой работы", — подчеркнул президент.



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Кроме того, перспективными главе белорусского государства видится расширение промышленной кооперации между предприятиями Беларуси и Курской области, а также сотрудничество в области сельского хозяйства.

"У нас производится широкий спектр сельскохозяйственной техники, мы умеем строить комплексы для сельского хозяйства с оснащением "под ключ", — прорекламировал белорусские возможности Лукашенко. И добавил, что готов обсуждать перспективы сотрудничества по поставкам элитных семян зерновых и овощных культур, минеральных удобрений.

Строительство жилья

"Мы открыты для сотрудничества и готовы сделать все, на что мы способны. В том числе и жилищное строительство", продолжил президент перечислять потенциальные точки роста.

Он вспомнил об опыте Мозырского домостроительного комбината, который строит в Курской области дома. У мозырских строителей уже есть контракты на будущий год. Но в стране есть и другие тресты, которые на данный момент не в полной мере загружены работой.

"В Беларуси есть мощности, которые сегодня не задействованы, хорошие специалисты. Мы заинтересованы, чтобы они работали, и если в России, то желательно своими коллективами", — заявил президент.

В январе-сентябре 2017 года товарооборот Беларуси с Курской областью составил $96,3 миллионов и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 40,5%. Основу белорусского экспорта в этот российский регион составили поставки шин, калийных удобрений, синтетических нитей, грузовых автомобилей, обуви.