Беларусь не является рупором ни Москвы, ни Брюсселя, ни Вашингтона. Минск ведет переговоры по облегчению визового режима с ЕС и готов вносить предложения по созданию миротворческой миссии на Донбассе. Эксклюзивное интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея "Настоящему Времени".



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О России

У Беларуси с Россией много общего. Еще в конце прошлого века мы пошли на создание союзного государства. В рамках этого союза было заключено много соглашений: в торгово-экономической, политической, гуманитарной и военно-политической сферах.

Эти соглашения очень много дали для развития двух государств. Главное достижение, с моей точки зрения, состоит в том, что граждане Беларуси и России пользуются абсолютно равными правами. Они не чувствуют себя чужими ни в той, ни в другой стране, могут приобретать недвижимость, спокойно обучаться, пользоваться здравоохранением.

Но это не означает, что мы во всем согласны с Москвой или, как принято говорить, мы «говорим голосом» Москвы. Отнюдь нет. Мы четко заявляем, что мы не являемся ни рупором Вашингтона, ни Брюсселя, ни Москвы. Мы — голос Минска.​

О миротворцах на Донбассе

Мы приветствовали бы любые шаги, в том числе миротворчество , которые были бы нацелены на скорейшее предотвращение конфликта на Донбассе. Мы не хотим, чтобы этот конфликт стал замороженным по примеру Приднестровья, Нагорного Карабаха и некоторых других. Это абсолютно не в интересах Беларуси, потому что Украина для нас является огромнейшей важности торговым партнером.

Идею миротворчества мы поддерживаем, если она будет приемлема для всех вовлеченных в эту ситуацию сторон. Более того, о введении миротворцев в Украину еще в октябре 2014 года говорил и президент [Александр] Лукашенко.

Понятно, что сейчас идут споры, в каком формате это должно происходить, кто должен участвовать в операции, на какой основе. И одна сторона занимает одну позицию, другая — другую. Но нам кажется, что это — хоть и маленький, но шанс, чтобы придать хотя бы небольшой импульс усилиям по снижению напряженности в этом регионе. Его надо использовать. Надо попытаться найти какое-то компромиссное решение. Мы однозначно готовы подключиться, если это будет приемлемо для других сторон. Более того, позже мы будем вносить свои предложения, чтобы эта идея была реализована исходя из приемлемости для всех сторон.

О решении МОК о недопуске РФ к Олимпиаде-2018

Спорт нельзя смешивать с политикой. Если есть какие-то нарушения в сфере допингового контроля, тогда надо наказывать конкретных спортсменов и, может быть, конкретных чиновников, которые виновны в этом. Но исключать страну из этого процесса, процесса олимпийского движения… Еще со времен Древней Греции во время Олимпийских игр прекращались войны. Политика не имела к этому никакого отношения. Но сегодня, к сожалению, политические процессы доминируют и оказывают влияние в том числе и на олимпийское движение.

Об отказе Лукашенко ехать на саммит «Восточного партнерства»

Я в свое время жил в Одессе. Там говорят: по Дерибасовской гуляют постепенно. У нас только начался процесс нормализации отношений с Евросоюзом. Долгое время мы были под санкциями. Конечно же, это оказало влияние на атмосферу и в белорусском, и в европейском обществе.

Процесс интеграции развивается поступательно, позитивная атмосфера в наших отношениях с ЕС расширяется. Мы договорились поддерживать диалог, чтобы сделать этот процесс необратимым.

Встречи на высшем уровне или участие в мероприятиях высшего руководства той или иной страны — это своего рода венец какого-то этапа отношений. Рано или поздно состоится и наше участие во встрече на высшем уровне. Я думаю, что уже в ближайшее время участие президента Беларуси в тех или иных мероприятиях по линии Евросоюза будет рассматриваться как обыденная история.

О визах

Мы ведем сейчас переговоры с Евросоюзом по двум соглашениям: по облегчению визового режима и по реадмиссии (регулирует процедуры, связанные с идентификацией и возвращением граждан третьих стран, незаконно въехавших на территорию страны — НВ). Есть некоторые технические и пару политических моментов, о которых мы можем сказать, что они являются проблемными. Мы над ними сейчас работаем.

Что касается Беларуси, то Беларусь кровно заинтересована в том, чтобы сделать визовый режим в нашей стране максимально привлекательным для иностранных граждан. В феврале этого года президент Беларуси издал соответствующий декрет, который позволяет гражданам 80 стран, в том числе гражданам из всех стран Евросоюза, посещать Беларусь без визы в течение 5 дней. Сейчас мы работаем над возможностью расширения безвизового срока пребывания в Беларуси до 10 дней , а в перспективе, возможно, и больше. Это в наших интересах.

Мы транзитная страна, наша экономика экспортоориентированная. Мы заинтересованы, чтобы к нам приезжали туристы, бизнесмены, чтобы они могли знакомиться с нашим бизнес-климатом. И чтобы у них не болела голова, как ехать в Берлин или еще куда-то за получением визы. Мы готовы к этому.

Наши европейские партнеры, как мне кажется, тоже готовы к тому, чтобы продвигаться по тем соглашениям, о которых я говорил. Думаю, что в ближайшем будущем мы придем к заключению взаимовыгодных соглашений.

О Западе

У нас много общего… Мы привыкли говорить «Восток и Запад», привыкли мыслить категориями еще советского мышления. Но мы считаем, что Беларусь находится в Европе. Беларусь — это Европа и географически, и политически.

С торгово-экономической точки зрения для нас ЕС является исключительно важным партнером — вторым по значимости после Евразийского экономического союза, после России. В лучшие годы, когда санкции не влияли на торгово-экономические отношения, у нас был приблизительно одинаковый товарооборот и с Россией, и с Евросоюзом. Сегодня немножко наблюдается диспропорция, но ситуация постепенно начинает выравниваться.

Мы считаем, что торгово-экономическая основа является очень важной. Потому что нормальные торгово-экономические отношения с Евросоюзом, с Россией и Евразийским экономическим союзом, со странами «дальней дуги» (идея, сформулированная Александром Лукашенко: нужно идти туда, где нас не знают и ждут. А знают нас менее всего на просторах Азии, Латинской Америки и Африки — НВ) позволят нам укреплять нашу экономику. Это приведет к укреплению нашей политической независимости, укреплению суверенитета.

Это выгодно странам Запада? Однозначно выгодно. Думаю, что им нужна независимая и суверенная Беларусь, а не вассальное и лимитрофное государство на периферии каких-либо империй или политических игроков. (Лимитроф — совокупность государств, образовывавшихся после 1917 года на территории, входившей в состав Российской империи, а в начале 1990-х годов — в состав СССР — НВ).