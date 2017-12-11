Российская сеть «Светофор» открывает магазины в Беларуси. Пока речь идет о трех тестовых объектах.





В декабре в Беларуси должен открыться третий дискаунтер «Светофор». Магазин площадью 1,12 тыс. кв. м разместится в Бобруйске, в торговом центре «Макси Плюс», сообщает ПраймПресс со ссылкой на администрацию города. Первые два «Светофора» были открыты в ноябре в Барановичах и Солигорске.

Магазин в Солигорске появился на месте супермаркета Mart Inn. Сеть позиционирует себя как магазины низких цен. Там продаются продукты питания, промышленные товары, алкоголь. Одна из главных особенностей «Светофора» — возможность делать оптовые покупки. Представленные товары находятся в торговом зале сразу в упаковках, расставленных на полу и на стеллажах, пишет esoligorsk.by .





Открытие «Светофоров» не особо афишируется. Информацию об этом можно найти только на сайтах о работе, на которых размещены объявления вакансий в новых магазинах в Беларуси. В мае 2017 года для развития сети в Минске зарегистрирована компания «ЛенПродуктСервис». Получить комментарий в этой компании не удалось.

О том, что представляет сеть «Светофор» в России, можно узнать из последнего номера русскоязычного журнала « Форбс ». «Светофор» насчитывает, по данным издания, более 800 магазинов в России, Казахстане, Беларуси и Китае. Выручка сети, по данным «INFOLine-Аналитика», 65 млрд российских рублей, компания братьев Шнайдеров стала крупнейшей в России среди жестких продуктовых дискаунтеров, напоминающих скорее не магазины, а склады.

О предпринимателях с фамилией Шнайдер из Красноярска известно немного. За два месяца Forbes не удалось связаться ни с кем из членов семьи. В 1994-м Шнайдеры создали компанию «Ленком», которая занималась дистрибуцией пива и слабоалкогольных напитков. А спустя 10 лет запустили новый проект — сеть пивных магазинов «Напильник». Первый «Светофор» открылся в 2009 году на фоне разразившегося финансового кризиса. Жесткие дискаунтеры посещают люди, готовые ехать в отдаленный район, покупать товары целыми пачками и на исходе срока годности, — и все ради самой низкой цены. Пока уровень жизни в России падает, жесткие дискаунтеры будут процветать, делают вывод журналисты и эксперты журнала.





Первый в Беларуси дискаунтер «На недельку» официально распахнул свои двери 14 января 2005 года. Спустя 9 лет он закрылся . В августе этого года сеть «Евроопт» начала развитие дискаунтеров «Бруснічка». До конца 2017 года их количество должно вырасти до 100. Дружеский «Евроторгу» ритейлер «Доброном» запустил дискаунтеры «Копеечка».