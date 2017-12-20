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Весной на Зыбицкой заработает французский отель Mercure
21.12.2017 07:30 — Новости Экономики | Tut.by
Первый отель французского оператора Accor в Минске откроется на Зыбицкой весной 2018 года. Сейчас на объекте завершаются работы.
Весной 2013 года компании, связанные с бизнесменом Алексеем Вагановым, начали строительство в Минске двух отелей, управлять которыми призван международный оператор Accor. Первым из них заработает Mercure на улице Зыбицкой, 4.
— До конца года будут завершены работы, а с января начнется передача в управление Accor и весной будет официальное открытие. Пуск — март-апрель: как решит Accor, — рассказал TUT.BY информированный собеседник.
Как Гродно и Брест">сообщалось ранее, строительство многофункционального комплекса с отелем на Зыбицкой оценивается в около 20 миллионов долларов.
После ввода гостиницы на Зыбицкой, планируется запуск отеля Novotel в составе многофункционального комплекса Novotel Minsk Mayakovskaya на одноименной улице. Этот объект «Лада ОМС-Инжениринг» Ваганова
Кроме того, в 2015 году Accor подписала с компаниями Ваганова соглашение по открытию нескольких бюджетных отелей Ibis в регионах Беларуси. Ими бизнесмен займется после запуска столичных проектов. Отели Ibis откроются в Бресте и Гродно, где под них уже выбраны площадки и идет проектирование.
Accor — ведущий мировой гостиничный оператор и лидер на рынке Европы, который управляет более чем 3,5 тысячи отелями с общим номерным фондом 450 тысяч номеров в 92 странах мира. Портфолио гостиничных брендов группы Accor — Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget и hotel F1 — охватывает все сегменты рынка, от бюджетного до класса люкс. Группа насчитывает более 160 тысяч сотрудников по всему миру.
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Строительство гостиницы курирует бизнесмен Алексей Ваганов.
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