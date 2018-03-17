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Посольство: Россияне активно голосуют на избирательных участках в Беларуси

18.03.2018 10:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Граждане Российской Федерации в Беларуси активно голосуют на выборах президента РФ. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Беларуси Алексей Маскалев.

В Беларуси 13 избирательных участков для голосования на выборах президента РФ открылись в 8.00.

«По нашей информации, в Витебске и Полоцке российские граждане стали приходить к месту голосования еще до открытия избирательных участков», — отметил представитель российского посольства.

По словам Маскалева, в некоторых белорусских городах за час с небольшим после открытия участков уже проголосовали десятки россиян. В посольстве ожидают, что на нынешних президентских выборах явка по Беларуси будет выше, чем на предыдущих, когда она составила более 13,5 тыс. человек. Это связано с организацией досрочного выездного голосования, а также с увеличением числа избирательных участков. Досрочно в Беларуси проголосовало почти три тысячи россиян, в том числе более 1,7 тысячи человек, занятых на строительстве Белорусской АЭС в Островце. По данным МВД Беларуси, всего зарегистрированных граждан РФ в республике порядка 110 тысяч.

На территории Беларуси в воскресенье работают 13 участков (на четыре больше, чем на выборах в 2012 году): в Минске, Барановичах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Орше, Островце, Полоцке и Клецке-2 (поселок Озеречье, клуб при войсковой части Министерства обороны РФ).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Досрочно в Беларуси проголосовало почти три тысячи россиян, в том числе более 1,7 тысячи человек, занятых на строительстве Белорусской АЭС в Островце.

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