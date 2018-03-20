Беларусь рассчитывает на развитие промышленной кооперации с Индией - Кобяков

Во время встречи

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на развитие промышленной кооперации с Индией. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на встрече с послом Индии в Беларуси Панкаджем Саксеной по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рассчитываем, что у нас будет развиваться промышленная кооперация с Индией, сотрудничество в области науки и техники. У нас есть серьезные наработки и уже реализовываются проекты в области нефтедобычи, сельского хозяйства. Мы очень рассчитываем, что будет реализован и проект индийского инвестиционного кластера в поселке Болбасово Оршанского района", - отметил Андрей Кобяков. Совместные проекты могут стать темой для обсуждения с премьер-министром Индии, визит в Беларусь которого сейчас прорабатывается.

Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии многостороннего экономического сотрудничества с Индией. Так, Индия и Евразийский экономический союз будет обсуждать создание зоны свободной торговли. И Беларусь является последовательным сторонником развития торгово-экономических отношений Индии и ЕАЭС, обратил внимание премьер-министр.

По словам Андрея Кобякова, за время работы Панкаджа Саксены в качестве посла Индии в Беларуси был заложен хороший фундамент для взаимодействия двух стран. В основе партнерства сегодня лежит торгово-экономическое сотрудничество. "Мы продвинулись заметно с точки зрения наращивания нашего торгово-экономического сотрудничества в прошлом году. Но тем не менее, пока мы далеки еще от тех цифр, задач, которые нам поставили наши руководители по достижению товарооборота между Беларусью и Индией в $1 млрд", - констатировал премьер-министр. Вместе с тем страны уже реализуют перспективные проекты, например, в фармацевтике, которые помогут выйти на новый уровень торгово-экономического сотрудничества.

"Ваша дипломатическая миссия в нашей стране завершается, думаю, это непростой, волнующий момент. Но вы должны знать, что, несмотря на изменение вашего статуса, всегда можете рассчитывать, что в лице Беларуси вы будете иметь верного друга. Правительство Беларуси благодарит вас за вклад в развитие белорусско-индийских отношений в торгово-экономической и других сферах", - сказал Андрей Кобяков.

Панкадж Саксена отметил, что между Беларусью и Индией сложились теплые отношения, которые еще больше укрепились благодаря визиту Президента Беларуси в Индию в сентябре 2017 года. В Индии знают, какое большое внимание уделяет Беларусь развитию двустороннего взаимодействия. "Во время визита Президента был достигнут ряд договоренностей, сейчас обе стороны работают над их выполнением, включая предложенный Беларусью проект в Оршанском районе", - добавил посол.-0-