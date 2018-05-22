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Всемирный банк поддержит модернизацию высшего образования в Беларуси

23.05.2018 22:20 — Новости Экономики | БелТА  
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Всемирный банк поддержит модернизацию высшего образования в Беларуси
Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк поддержит модернизацию высшего образования в Беларуси, сообщил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер в программе "Актуальное интервью" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"По просьбе правительства мы начинаем разработку проекта в сфере высшего образования. Это позволит Беларуси адаптировать систему университетов под современные стандарты, учебные программы под нужды работодателей и рынка труда", - сказал Алекс Кремер.

Глава представительства Всемирного банка также отметил проект по модернизации общих средних школ. "К 2022 году 25 тыс. детей будут обучаться в современных школах, модернизированных в рамках проекта с Минобразования", - отметил он.

О хорошем уровне образования в Беларуси известно далеко за пределами страны, добавил Алекс Кремер. Однако, по его словам, системе требуется совершенствование. "Дети должны не просто запоминать какие-то факты, а уметь самостоятельно постигать знания", - сказал он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк поддержит модернизацию высшего образования в Беларуси, сообщил глава представительства Всемирного банка в Беларуси...
 
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