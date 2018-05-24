Статья та же, сумма скромнее. В суде новое дело экс-главы Банковского процессингового центра

В пятницу суд Московского района Минска начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении бывшего руководителя Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева. Как сообщает БЕЛТА экс-гендиректор обвиняется в получении взятки и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями.



Геннадий Зубарев. Фото с сайта belta.by

По данному обвинению, передает Sputnik , Зубарев в период 2004-2006 годов, находясь в Москве, принял незаконное вознаграждение за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Речь идет о закупке банковского оборудования у немецкой компании. По данным следствия, деньги иностранных бизнесменов были перечислены в несколько траншей на подконтрольный Зубареву счет в латвийском банке. Сумма взятки составила более 120 тысяч долларов.

Зубарев в феврале нынешнего года уже получил 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества за взятки в особо крупном размере и завладении имуществом, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, в особо крупном размере.

По первому делу Зубареву вменялось несколько эпизодов получения взятки. Во время судебного процесса Геннадий Зубарев признал вину в полном объеме по всем предъявленным ему эпизодам. По второму делу он также признал вину.

По версии обвинения по первому делу в должности гендиректора Банковского процессингового центра он с мая 2011 по январь 2016 года, находясь в Беларуси, России, Литве, Латвии, Украине, Австрии, Польше, принял от представителя латвийской компании деньги на общую сумму более 2 млн 262 тыс. евро за заключение договоров между центром и этой фирмой по приобретению лицензий и неисключительных прав на использование программного обеспечения.

Кроме того, Зубарев с марта 2011 по август 2016 года с использованием своих служебных полномочий совершил хищение денежных средств Банковского процессингового центра на общую сумму более 414 тыс рублей, переведя на расчетный счет подконтрольного ему ООО «Картсервис», а в последующем — на счет также подконтрольной ITI CORPORATION.

Третий эпизод относится к периоду с июля 2011 по ноябрь 2012 года. Находясь в Беларуси, Литве, Латвии, Геннадий Зубарев принял взятку на общую сумму свыше 265 тыс долларов за заключение договоров между процессинговым центром и иностранными компаниями на приобретение банкоматов. А с апреля 2013 по февраль 2014 года он принял денежные средства на общую сумму свыше 408 тысяч долларов за приобретение центром у компаний России, Кипра, Виргинских островов терминального оборудования и комплектующих к нему.