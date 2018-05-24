ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Статья та же, сумма скромнее. В суде новое дело экс-главы Банковского процессингового центра

25.05.2018 12:05 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В пятницу суд Московского района Минска начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении бывшего руководителя Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева. Как сообщает БЕЛТА экс-гендиректор обвиняется в получении взятки и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. 


Геннадий Зубарев. Фото с сайта belta.by

По данному обвинению, передает Sputnik, Зубарев в период 2004-2006 годов, находясь в Москве, принял незаконное вознаграждение за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Речь идет о закупке банковского оборудования у немецкой компании. По данным следствия, деньги иностранных бизнесменов были перечислены в несколько траншей на подконтрольный Зубареву счет в латвийском банке. Сумма взятки составила более 120 тысяч долларов.

Зубарев в феврале нынешнего года уже получил 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества за взятки в особо крупном размере и завладении имуществом, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, в особо крупном размере. 

По первому делу Зубареву вменялось несколько эпизодов получения взятки. Во время судебного процесса Геннадий Зубарев признал вину в полном объеме по всем предъявленным ему эпизодам. По второму делу он также признал вину.

По версии обвинения по первому делу в должности гендиректора Банковского процессингового центра он с мая 2011 по январь 2016 года, находясь в Беларуси, России, Литве, Латвии, Украине, Австрии, Польше, принял от представителя латвийской компании деньги на общую сумму более 2 млн 262 тыс. евро за заключение договоров между центром и этой фирмой по приобретению лицензий и неисключительных прав на использование программного обеспечения.

Кроме того, Зубарев с марта 2011 по август 2016 года с использованием своих служебных полномочий совершил хищение денежных средств Банковского процессингового центра на общую сумму более 414 тыс рублей, переведя на расчетный счет подконтрольного ему ООО «Картсервис», а в последующем — на счет также подконтрольной ITI CORPORATION. 

Третий эпизод относится к периоду с июля 2011 по ноябрь 2012 года. Находясь в Беларуси, Литве, Латвии, Геннадий Зубарев принял взятку на общую сумму свыше 265 тыс долларов за заключение договоров между процессинговым центром и иностранными компаниями на приобретение банкоматов. А с апреля 2013 по февраль 2014 года он принял денежные средства на общую сумму свыше 408 тысяч долларов за приобретение центром у компаний России, Кипра, Виргинских островов терминального оборудования и комплектующих к нему.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу суд Московского района Минска начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении бывшего руководителя Банковского процессингового центра Геннадия...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Региональные советы по развитию предпринимательства создадут во всех областях Беларуси до середины июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика