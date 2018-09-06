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Генпрокуратура Кыргызстана проверяет информацию о выводе из страны семьей Бакиева до 300 млн долларов
07.09.2018 20:04 — Новости Экономики | Tut.by
Генеральная прокуратура Кыргызстана намерена проверить информацию о выводе из страны родственниками бывшего президента Курманбека Бакиева 200−300 млн долларов, об этом сообщает
Недавно бизнесмен Евгений Гуревич в интервью кыргызской службе «
Гуревич сообщил, что готов к сотрудничеству с правительством Кыргызстана. По его словам в 2015 году представители Генпрокуратуры совершили двухдневный визит в тюрьму в США, где он отбывал наказание, и провели с ним беседу, однако дальнейших встреч не было.
В настоящее время Евгений Гуревич находится в центре реабилитации осужденных в Майами. По его словам, его осудили за «взаимоотношения с Максимом Бакиевым» на пять лет.
В интервью Гуревич заявил, что чувствует вину перед народом Кыргызстана, однако говорит, что из него сделали «сатану и дьявола», который привел к власти Бакиевых. Он также добавил, что Максим Бакиев спас ему жизнь, а в ответ Гуревич помог ему избежать тюремного заключения в США. Гуревич уточнил, что сын Бакиева помог ему «выехать из Казахстана и добраться до Беларуси, где провел полтора года».
Несколько лет назад Максим Бакиев вместе с Гуревичем основали инвестиционный банк в Кыргызстане. Но несколько лет назад оба были осуждены в республике заочно на 25 лет тюрьмы за вывод денежных средств из Азия Универсал Банка.
В Беларуси с бывшим руководством Кыргызстана связывают деятельность Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК). Ее директором является Даниил Урицкий, который похож на экс-премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова. Минск
По данным на середину 2017 года, председателем совета директоров ЗАО «БНБК»
Уставный фонд БНБК на конец мая 2018 года
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Генпрокуратура Кыргызстана проверяет информацию о выводе из страны семьей Бакиева до 300 млн долларов
Гуревич заявил, что чувствует вину перед народом Кыргызстана, однако говорит, что из него сделали "сатану и дьявола", который привел к власти Бакиевых.
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