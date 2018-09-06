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Генпрокуратура Кыргызстана проверяет информацию о выводе из страны семьей Бакиева до 300 млн долларов

07.09.2018 20:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Генеральная прокуратура Кыргызстана намерена проверить информацию о выводе из страны родственниками бывшего президента Курманбека Бакиева 200−300 млн долларов, об этом сообщает kloop.kg.


Недавно бизнесмен Евгений Гуревич в интервью кыргызской службе «Радио Свобода» заявил, что семья Бакиева вывела из страны 200−300 млн долларов, и он располагает соответствующими доказательствами. Во время президентства Курманбека Бакиева, Гуревич был «финансовым советником» его сына Максима.

Гуревич сообщил, что готов к сотрудничеству с правительством Кыргызстана. По его словам в 2015 году представители Генпрокуратуры совершили двухдневный визит в тюрьму в США, где он отбывал наказание, и провели с ним беседу, однако дальнейших встреч не было.

В настоящее время Евгений Гуревич находится в центре реабилитации осужденных в Майами. По его словам, его осудили за «взаимоотношения с Максимом Бакиевым» на пять лет.

В интервью Гуревич заявил, что чувствует вину перед народом Кыргызстана, однако говорит, что из него сделали «сатану и дьявола», который привел к власти Бакиевых. Он также добавил, что Максим Бакиев спас ему жизнь, а в ответ Гуревич помог ему избежать тюремного заключения в США. Гуревич уточнил, что сын Бакиева помог ему «выехать из Казахстана и добраться до Беларуси, где провел полтора года».

Несколько лет назад Максим Бакиев вместе с Гуревичем основали инвестиционный банк в Кыргызстане. Но несколько лет назад оба были осуждены в республике заочно на 25 лет тюрьмы за вывод денежных средств из Азия Универсал Банка.

В Беларуси с бывшим руководством Кыргызстана связывают деятельность Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК). Ее директором является Даниил Урицкий, который похож на экс-премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова. Минск отказал Бишкеку в его выдаче, усмотрев в преследовании политику.

По данным на середину 2017 года, председателем совета директоров ЗАО «БНБК» был гражданин Кыргызстана Рифат Утюшев. Он с 2007 до апреля 2010 года занимал должность финансового директора Фонда развития Кыргызстана, который был подконтролен Максиму Бакиеву.

Уставный фонд БНБК на конец мая 2018 года составлял 10 млн долларов. Беларуси принадлежит 25% акций биотехнологической корпорации. Китайские СITIC International Investments (генподрядчик) имеет 20%, COFCO Corporation (генпроектировщик) — 9%. Российской компании «Вирен-Инвест» принадлежит 1%, оставшиеся 45% контролируют две шотландские (Maxforce LP и Altastar LP) и две эмиратские (Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd.) компании.

 
Теги: Минск
 
 
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Гуревич заявил, что чувствует вину перед народом Кыргызстана, однако говорит, что из него сделали "сатану и дьявола", который привел к власти Бакиевых.
 
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