Екатерина Красницкая: «В законе есть моменты, из-за которых многие агентства уже сегодня могут оказаться в сложной ситуации»

Со слов Екатерины, специалисты выступают за отмену тарифов на услуги, но 90% агентов сами не смогут ответить на вопрос, в чем их полезность:

– Свою пользу не знают даже агенты. Как ее увидят потребители? Разместить рекламу по площадкам может любой. Даже 70-летняя бабушка и та найдет внука, который за «копейку» все сделает в лучшем виде. Зачем люди идут в агентство? Иногда для того, чтобы продать втридорога. Рыночная цена квартиры $75 тыс., а он хочет, чтобы агент продал за $85 тыс. Но агенты не волшебники, опытный специалист за такое даже не возьмётся. Человек, который обращается за услугой, должен понимать, что за работу нужно будет заплатить. В итоге он получит даже не $75 тыс., а $73 тыс. Если надо торговаться – еще меньше. Надо оценивать ситуацию трезво.

К риэлтерам идут за юридической защитой своих имущественных интересов? Согласна, но агентство агентству рознь. Защита интересов клиента требует серьезной подготовки самих специалистов и ее постоянной «прокачки». Я дважды в год предлагаю нашему профессиональному сообществу двух-трехдневные обучающие мероприятия. В ответ часто слышу: «У нас уже было обучение, приезжал господин Х из Москвы». Очень хочется спросить: и что же в итоге этих курсов господин Х смог дать вашим сотрудникам? – механизм, «как зацепить клиента?». Лучше бы, коллеги, вы прошли обучение у практиков – адвокатов отрасли – которые могут внести коррективы в ваши ежедневные рабочие процессы и подсказать вам, каким механизмом вы действительно сможете защитить интересы своего клиента.

Адвокаты напомнят (а некоторые услышат и впервые), что предварительный договор, подписанный в стенах агентства по недвижимости, без нотариального удостоверения ничтожен, и что выплаты двойного размера задатка, или штрафных санкций, или невозврат переданного в обеспечение исполнения своих обязательств аванса по такому договору совершенно лишние. А если этот факт уже был совершен, то можно в судебном порядке вернуть деньги. Вот это обучение, которое действительно несет полезность. И когда у тебя в штате набраны профессионалы, которые постоянно развиваются и наращивают свою юридическую грамотность, поверьте, вопросы где взять клиента, сами собой уйдут. Клиент сам будет приходить к вам. Есть ряд агентств, которые действительно придерживаются принципов высокой юридической грамотности своих сотрудников, так они и не выпускают совершенно зеленых новичков предлагать услуги своего агентства клиенту.

«Агенты будут тренироваться на вас открыто, а не втихую… как сейчас»

Помимо констатации проблем отрасли, Екатерина говорит и о решениях.

– Я уверена, что рынок должен стать более открытым, именно это поднимет качество услуг и доверие потребителей: Например, публичная агентская школа – проект, который сделал бы отрасль прозрачной. Некоторая лаборатория, где люди, заинтересованные работать в отрасли, смогли бы получить необходимые знания и опыт, а клиенты оценить полезность или бесполезность привлечения агентства недвижимости к решению своего жилищного вопроса. Да, новички будут тренироваться на реальных заявках потребителей, но открыто. Сейчас происходит то же самое, но втихаря. Важно, чтобы клиенты могли сразу же оценить качество выполненной работы, полезность услуги, необходимость.

Что происходит сейчас: люди на форумах пишут, что агенты не нужны, а агенты, в свою очередь, выступают за то, чтобы частники не смогли продавать квартиры без специалистов. На мой взгляд, это полная глупость. Почему я могу продать машину через барахолку, а квартиру нет? Тем более, повторюсь, что собственники имущества зачастую более квалифицированные, чем новички после двухнедельного обучения. О проблеме я говорю последние два года, но коллеги считают, что сор из избы выносить нельзя. Но как его не вынести, если все и так все знают?



