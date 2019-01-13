Не так давно рынок недвижимости России потрясла новость об отмене «долёвки». Начиная с 1июля 2019 года, застройщики при строительстве обязаны использовать либо собственные средства, либо привлекать кредитные программы банков. Для этого ввели определённые положения Правительства, которые регламентировали работу банков в таком случае.

Продавать можно будет только готовое жильё. При этом расчёт покупателей и строительных компаний будет осуществляться через эскроу-счета. Это полностью обезопасит покупателя от мошенников и сделает процесс купли-продажи максимально прозрачным.

Уже сейчас в России разница в стоимости недвижимости, купленной на этапе фундамента, и готовой квартиры минимальна. Поэтому остаётся открытым вопрос о необходимых изменениях в маркетинговой кампании: какими они должны быть? Ведь точно спрогнозировать, какие именно квартиры будут пользоваться спросом среди покупателей, в реалиях российского рынка очень сложно. К тому же строительные компании предрекают увеличение стоимости квартир. Правда, рост предположительно будет не на 20-30%, как определяли ранее, а всего лишь на 5-7%. По мнению экспертов, российский рынок недвижимости больше просто «не потянет».



