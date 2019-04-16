В экономике Витебской области продолжается спад

Источник материала: Tut.by

Валовой региональный продукт (ВРП) за январь — март 2019 года увеличился в Минске и областях, за исключением Витебской, свидетельствуют данные Белстата.

В январе в Витебской области падение составило 3,8%, в январе-феврале — 2,9%.

В Могилевской области в январе — марте ВРП вырос на 0,9%, до 1 млрд 842,7 млн рублей (доля в ВВП — 6,5%), в Минской — на 4,3%, до 3 млрд 901,2 млн (13,7%), Гродненской — на 0,9%, до 2 млрд 154,1 млн (7,5%), Гомельской — на 1,6%, до 2 млрд 806,2 млн (9,8%), Брестской — на 1,3%, до 2 млрд 529,2 млн (8,9%).

В Минске ВРП вырос на 1,3%, до 8 млрд 322,7 млн рублей (29,1% ВВП). Нераспределенная часть составила 17,2% ВВП.

Валовой внутренний продукт за январь — март 2019 года вырос на 1,1%, до 28 млрд 552,5 млн рублей. По итогам 2017 и 2018 годов ВРП увеличился во всех регионах.

Эксперты Всемирного банка указывают, что в Беларуси сохраняется тенденция неравномерного экономического развития регионов. В 2017 году валовой региональный продукт на душу населения в Минске превышал страновой уровень в 1,6 раза и был примерно в два раза выше ВРП на душу населения других областей страны без учета столицы.

— Мы ожидаем, что неравномерность в развитии регионов, скорее всего, сохранится. Факторов противостоять этой тенденции немного, — отметил экономист ВБ в Беларуси Кирилл Гайдук 2 ноября прошлого года на презентации специальной записки, посвященной неравенству в стране.

Он констатировал, что экономические показатели регионов во многом зависят от их местоположения. Авторы специальной записки рекомендовали оказывать целевую помощь наименее обеспеченным слоям населения, а не тратить эти ресурсы на реализацию инвестиционных проектов и создание рабочих мест в регионах.

— Мировая практика такова, что люди должны идти к рабочим местам, а не наоборот. Этот подход позволяет обеспечить эффективную занятость, — подчеркнул Гайдук.

В связи с этим эксперты ВБ рекомендовали не создавать коммерческие проекты за счет государства.

— Вместо развертывания дорогостоящих целевых мер, направленных на сохранение рабочих мест в регионах за счет реализации крупных государственных инвестиционных проектов, необходимы универсальные программы, ориентированные на поддержку перехода к более продуктивной занятости, предпочтительно в частном секторе, — говорится в исследовании.