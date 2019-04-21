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Румас об итогах I квартала: рост ВВП выше прогноза, средняя зарплата превысила Br1 тыс.

21.04.2019 21:33 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Румас об итогах I квартала: рост ВВП выше прогноза, средняя зарплата превысила Br1 тыс.
Сергей Румас. Фото из архива

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-марте вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше прогноза правительства. Средняя зарплата в первом квартале превысила Br1 тыс., рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

"В 2019 году экономика набирает рост. Валовый внутренний продукт по результатам первого квартала вырос уже на 1,1% - это даже несколько выше прогноза правительства. Мы идем целенаправленно и планомерно к выполнению задачи, которую определил Президент: рост ВВП практически в два раза - до $100 млрд к 2025 году. На этот год рост должен составить 4%, - сказал Сергей Румас. - Но население, наверное, оценивает работу власти не по росту ВВП, а в первую очередь по доходам. Заработная плата за март превысила не только Br1 тыс., но и $500, то есть та целевая задача, которую ставил глава государства, уже достигнута. В целом за квартал заработная плата составляет Br1011. Но глава государства справедливо ориентирует правительство на работу с малообеспеченными слоями населения - с теми категориями, которым пока далеко до зарплаты Br1 тыс."

Премьер-министр также ответил на вопрос о продаже крупных промышленных предприятий. "Глава государства уже неоднократно четко высказывал свою позицию по этому вопросу. Акции любого предприятия могут быть проданы, если продавца устроит цена", - отметил он.

Правительство детально проанализирует Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию и составит план мероприятий. Все задачи будут выполнены, подчеркнул Сергей Румас.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-марте вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше прогноза правительства. Средняя...
 
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