Средняя зарплата меньше 400 рублей есть еще на некоторых предприятиях

Средняя зарплата на некоторых белорусских предприятиях составляет менее 400 рублей, но до конца I полугодия таких предприятий в стране быть не должно.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании по социально-экономическому развитию 22 мая, сообщает сайт Совмина 22 мая.

По словам Румаса, в апреле 2019-го средняя зарплата в нашей стране составила 1074 рубля.

«По стране уровень средней зарплаты в Br1 тыс. обеспечен как за март, так и в целом за I квартал текущего года. Есть уже цифры Белстата по апрелю, средняя зарплата составила Br1074, нарастающим итогом за четыре месяца - Br1026», - отметил премьер-министр.

Он напомнил, что реальные доходы населения в I квартале приросли на 7,3%, а реальная заработная плата выросла на 7,8%, в том числе в бюджетной сфере - на 6,8%.

Румас поручил правительству поставить под жесткий контроль за предприятиями, в которых зарплаты выплачивают несвоевременно. Руководители таких предприятий будут привлекаться к ответственности.

Есть также организации, где «соотношение роста производительности труда и зарплаты менее единицы». Премьер подчеркнул, что призывает не увеличивать зарплаты, а повышать производительность труда.

Напомним, на совещании у президента 26 ноября минувшего года Сергей Румас заявил , что размер средней заработной платы в Беларуси составит в 2019 году не менее 1025 рублей, зарплата бюджетников составит 820 рублей.

Особое внимание власти пытаются уделить вопросу о повышении зарплат медработников и педагогов. В апреле замминистра здравоохранения Вячеслав Шило сообщил , что зарплаты медиков с 1 мая вырастут на суммы от 10 до 42 рублей из-за повышения ставки 1 разряда до 36,4 рубля.