|
Средняя зарплата меньше 400 рублей есть еще на некоторых предприятиях
22.05.2019 15:46 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Средняя зарплата на некоторых белорусских предприятиях составляет менее 400 рублей, но до конца I полугодия таких предприятий в стране быть не должно.
Об этом
По словам Румаса, в апреле 2019-го средняя зарплата в нашей стране составила 1074 рубля.
«По стране уровень средней зарплаты в Br1 тыс. обеспечен как за март, так и в целом за I квартал текущего года. Есть уже цифры Белстата по апрелю, средняя зарплата составила Br1074, нарастающим итогом за четыре месяца - Br1026», - отметил премьер-министр.
Он напомнил, что реальные доходы населения в I квартале приросли на 7,3%, а реальная заработная плата выросла на 7,8%, в том числе в бюджетной сфере - на 6,8%.
Румас поручил правительству поставить под жесткий контроль за предприятиями, в которых зарплаты выплачивают несвоевременно. Руководители таких предприятий будут привлекаться к ответственности.
Есть также организации, где «соотношение роста производительности труда и зарплаты менее единицы». Премьер подчеркнул, что призывает не увеличивать зарплаты, а повышать производительность труда.
Напомним, на совещании у президента 26 ноября минувшего года Сергей Румас
Особое внимание власти пытаются уделить вопросу о повышении зарплат медработников и педагогов. В апреле замминистра здравоохранения Вячеслав Шило
Заработные платы в сфере образования и здравоохранения с 1 января
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя зарплата на некоторых белорусских предприятиях составляет менее 400 рублей, но до конца I полугодия таких предприятий в стране быть не должно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)