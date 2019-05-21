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Средняя зарплата меньше 400 рублей есть еще на некоторых предприятиях

22.05.2019 15:46 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Средняя зарплата на некоторых белорусских предприятиях составляет менее 400 рублей, но до конца I полугодия таких предприятий в стране быть не должно.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании по социально-экономическому развитию 22 мая, сообщает сайт Совмина 22 мая.

По словам Румаса, в апреле 2019-го средняя зарплата в нашей стране составила 1074 рубля.

«По стране уровень средней зарплаты в Br1 тыс. обеспечен как за март, так и в целом за I квартал текущего года. Есть уже цифры Белстата по апрелю, средняя зарплата составила Br1074, нарастающим итогом за четыре месяца - Br1026», - отметил премьер-министр.

Он напомнил, что реальные доходы населения в I квартале приросли на 7,3%, а реальная заработная плата выросла на 7,8%, в том числе в бюджетной сфере - на 6,8%.

Румас поручил правительству поставить под жесткий контроль за предприятиями, в которых зарплаты выплачивают несвоевременно. Руководители таких предприятий будут привлекаться к ответственности.

Есть также организации, где «соотношение роста производительности труда и зарплаты менее единицы». Премьер подчеркнул, что призывает не увеличивать зарплаты, а повышать производительность труда.

Напомним, на совещании у президента 26 ноября минувшего года Сергей Румас заявил, что размер средней заработной платы в Беларуси составит в 2019 году не менее 1025 рублей, зарплата бюджетников составит 820 рублей.

Особое внимание власти пытаются уделить вопросу о повышении зарплат медработников и педагогов. В апреле замминистра здравоохранения Вячеслав Шило сообщил, что зарплаты медиков с 1 мая вырастут на суммы от 10 до 42 рублей из-за повышения ставки 1 разряда до 36,4 рубля.

Заработные платы в сфере образования и здравоохранения с 1 января были повышены в соответствии с постановлением Совмина Беларуси от 19 января 2019 г.

 
 
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Средняя зарплата на некоторых белорусских предприятиях составляет менее 400 рублей, но до конца I полугодия таких предприятий в стране быть не должно.
 
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