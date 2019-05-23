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Румас: позиции Беларуси и России по интеграции сходятся на 70%

24.05.2019 15:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас предлагает найти развязки по нерешенным вопросам интеграции в Союзном государстве. Об этом он заявил на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в Москве.


«Мы получили от вас оперативно предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Мы тщательно проработали их и так же оперативно вам представили свои предложения. Я думаю, что мы сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции сходятся. И сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, где и в чём у нас различия и какие развязки есть», — сказал Румас. Стенограмма начала встречи приведена на сайте правительства РФ.

Медведев согласился с таким подходом. Он напомнил, что в настоящее время работают рабочие группы с участием членов правительства России и Беларуси. «Я думаю, что по этим вопросам можно было бы пройтись для того, чтобы «сверить часы», — добавил премьер-министр РФ.

Медведев поздравил Румаса с Днём славянской письменности, это «наш общий праздник, связанный с общими корнями, культурой». В ответ белорусской премьер-министр поздравил Медведева с победой сборной России над американцами на чемпионате мира по хоккею. «Готовясь вчера к сегодняшней встрече, я вторым глазом смотрел игру — безусловно, это была лучшая игра на этом чемпионате. А уже сегодня по дороге в аэропорт я увидел то, что вчера не показали, — силовой приём Овечкина. Это вообще что-то! С такими игроками, Дмитрий Анатольевич, надо замахиваться только на золото, и я вам искренне желаю, чтобы в этом году вы стали чемпионами мира», — сказал Румас.

Это уже третья встреча Румаса и Медведева в текущем году.

Ранее сообщалось, что премьер-министры РФ и Беларуси обсудят проблематику поставок российской нефти ненадлежащего качества по трубопроводу «Дружба» и задолженность Минска перед Москвой от реализации «растворителей».

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас предлагает найти развязки по нерешенным вопросам интеграции в Союзном государстве.
 
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