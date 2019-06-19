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Государство хочет продать солигорскую «Купалинку»
20.06.2019 10:19 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Госкомитет по имуществу выставил на продажу пакет акций солигорской трикотажной фабрики «Купалинка». Инвестору предлагается приорести 84% акций компании, но на условиях, которые выставит ГКИ.
Как сообщается на сайте ведомства, государство готово продать свою часть акций (84,46%) инвестору, который выполнит ряд обязательств.
Условиями приобретения акций являются:
- внесение в уставный фонд общества не менее 10 млн рублей на обновление основных средств;
- обеспечение экспорта продукции общества за 2021 год в объеме не менее 3 млн долларов США;
- создание не менее 40 рабочих мест;
- обеспечение среднемесячной заработной платы в обществе не ниже ее уровня у работников производств текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха по Республике Беларусь;
- сохранение торговой марки «Купалинка» и видов производственной деятельности;
- рост объемов производства общества в денежном выражении не менее 20%.
Напомним, что в сентябре прошлого года ГКИ
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Госкомитет по имуществу выставил на продажу пакет акций солигорской трикотажной фабрики «Купалинка». Инвестору предлагается приорести 84% акций компании, но на...
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