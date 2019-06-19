ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Государство хочет продать солигорскую «Купалинку»

20.06.2019 10:19 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Госкомитет по имуществу выставил на продажу пакет акций солигорской трикотажной фабрики «Купалинка». Инвестору предлагается приорести 84% акций компании, но на условиях, которые выставит ГКИ.

Как сообщается на сайте ведомства, государство готово продать свою часть акций (84,46%) инвестору, который выполнит ряд обязательств.

Условиями приобретения акций являются: 

- внесение в уставный фонд общества не менее 10 млн рублей на обновление основных средств;

- обеспечение экспорта продукции общества за 2021 год в объеме не менее 3 млн долларов США;

- создание не менее 40 рабочих мест;

- обеспечение среднемесячной заработной платы в обществе не ниже ее уровня у работников производств текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха по Республике Беларусь;

- сохранение торговой марки «Купалинка» и видов производственной деятельности;

- рост объемов производства общества в денежном выражении не менее 20%.

Напомним, что в сентябре прошлого года ГКИ уже высталял на продажу акции фабрики, начальная цена составила 1,85 млн рублей. В нынешнем сообщении о продаже цена на пакет акций не указана.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госкомитет по имуществу выставил на продажу пакет акций солигорской трикотажной фабрики «Купалинка». Инвестору предлагается приорести 84% акций компании, но на...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Во сколько Беларуси обойдутся Европейские игры?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика