Государство хочет продать солигорскую «Купалинку»

Госкомитет по имуществу выставил на продажу пакет акций солигорской трикотажной фабрики «Купалинка». Инвестору предлагается приорести 84% акций компании, но на условиях, которые выставит ГКИ.

Как сообщается на сайте ведомства, государство готово продать свою часть акций (84,46%) инвестору, который выполнит ряд обязательств.

Условиями приобретения акций являются:

- внесение в уставный фонд общества не менее 10 млн рублей на обновление основных средств;

- обеспечение экспорта продукции общества за 2021 год в объеме не менее 3 млн долларов США;

- создание не менее 40 рабочих мест;

- обеспечение среднемесячной заработной платы в обществе не ниже ее уровня у работников производств текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха по Республике Беларусь;

- сохранение торговой марки «Купалинка» и видов производственной деятельности;

- рост объемов производства общества в денежном выражении не менее 20%.