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На торгах 21 октября белорусский рубль ослаб
21.10.2019 13:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 21 октября прошли очередные торги валютами.
Доллар вырос на BYN0,0003 — до 2,0391 рубля.
Евро укрепился на BYN0,0078 — до 2,2758 рубля.
Российский рубль вырос на BYN0,0089 — до 3,1973 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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Белорусский рубль на торгах 21 октября ослаб к трем основным валютам.
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