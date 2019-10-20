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На торгах 21 октября белорусский рубль ослаб

21.10.2019 13:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 21 октября прошли очередные торги валютами.

Доллар вырос на BYN0,0003 — до 2,0391 рубля.

Евро укрепился на BYN0,0078 — до 2,2758 рубля.

Российский рубль вырос на BYN0,0089 — до 3,1973 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль на торгах 21 октября ослаб к трем основным валютам.
 
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