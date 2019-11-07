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Беларусбанк может выкупить часть «Белшины»

08.11.2019 17:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Допэмиссию акций бобруйской «Белшины» может выкупить самый крупный банк страны Беларусбанк. Об этом TUT.BY рассказали источники, близкие к обеим сторонам сделки.


Фото: Белшина

Сейчас уставный фонд «Белшины» сформирован из 129,9 млн акций. Все они находятся в собственности государства. Недавно стало известно о том, что планируется выпустить 23,7 млн акций «Белшины» номиналом 1,18 рубля на сумму почти в 28 млн рублей. Заявки на приобретение акций будут приниматься с 16 ноября до 13 декабря. Из краткой информации об эмиссии акций следует, что бумаги хотят продать резидентам Беларуси «для пополнения оборотных средств» «Белшины».

— Акции выкупит Беларусбанк. Решение согласовано в Совмине. Осталось соблюсти формальности, — сказал TUT.BY информированный источник. — Представители госбанка войдут в набсовет «Белшины» и таким образом будет сформировано новое корпоративное управление.

— Действительно, госбанк может выкупить допэмиссию и таким образом пополнит оборотный капитал предприятия. Потом банк продаст этот пакет акций. Для него это непрофильный актив, — пояснил другой собеседник. — Правительство пытается внедрить новое корпоративное управление на госзаводах. И покупка акций — один из таких механизмов.

Уже несколько лет финансовое положение «Белшины» сложное. Компания генерирует убытки на фоне низкой рентабельности и высокой закредитованности. Модернизация шинного комбината стоила серьезных средств. Но доходы пока не позволяют покрыть расходы в полном объеме.

В настоящее время Беларусбанк полностью владеет следующими компаниями: «АСБ Лизинг», «АСБ Брокер» и «АСБ Консалт», а также санаториями «Спутник» и «Солнечный». Помимо того, главный банк страны имеет пакеты акций в Банковском процессинговом центре (49,28%), Небанковской кредитно-финансовой организации ЕРИП (26,37%), «Белинкасгрупп» (49%) и Платежной системе БЕЛКАРТ (40,19%).

 
 
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Представители госбанка войдут в набсовет «Белшины» и таким образом будет сформировано новое корпоративное управление.
 
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