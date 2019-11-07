Перед началом акции на площади Свободы в Минске задержали съемочную группу немецкого телеканала ARD

Источник материала: Tut.by

Перед началом акции на площади Свободы в Минске вечером 8 ноября милиция задержала корреспондентов и оборудование съемочной группы немецкого телеканала ARD, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

«Сначала сотрудники милиции приказали нам покинуть площадь Свободы, а потом задержали нас и нашего водителя, в машине которого находится телевизионное оборудование, — рассказал пресс-службе БАЖ немецкий журналист Дэмиан фон Остен, который имеет официальную аккредитацию МИД Беларуси.

Позднее журналистов освободили, а водителя — нет. По сведениям БАЖ, на данный момент водитель вместе с машиной и техникой находится в Центральном РУВД, журналисты дежурят у отделения милиции.

Возле здания ратуши на площади Свободы вечером 8 ноября прошло собрание в рамках коллективных пикетов оппозиционных кандидатов в депутаты. Ранее блогер Nexta призывал прийти на него своих подписчиков и других политических блогеров. В акции участвовало несколько сотен человек.