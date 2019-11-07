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Перед началом акции на площади Свободы в Минске задержали съемочную группу немецкого телеканала ARD
08.11.2019 20:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Перед началом
«Сначала сотрудники милиции приказали нам покинуть площадь Свободы, а потом задержали нас и нашего водителя, в машине которого находится телевизионное оборудование, —
Позднее журналистов освободили, а водителя — нет. По сведениям БАЖ, на данный момент водитель вместе с машиной и техникой находится в Центральном РУВД, журналисты дежурят у отделения милиции.
Возле здания ратуши на площади Свободы вечером 8 ноября прошло собрание в рамках коллективных пикетов оппозиционных кандидатов в депутаты. Ранее блогер Nexta призывал прийти на него своих подписчиков и других политических блогеров. В акции участвовало несколько сотен человек.
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Перед началом акции на площади Свободы в Минске вечером 8 ноября милиция задержала корреспондентов и оборудование съемочной группы немецкого телеканала ARD,...
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