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Перед началом акции на площади Свободы в Минске задержали съемочную группу немецкого телеканала ARD

08.11.2019 20:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перед началом акции на площади Свободы в Минске вечером 8 ноября милиция задержала корреспондентов и оборудование съемочной группы немецкого телеканала ARD, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

«Сначала сотрудники милиции приказали нам покинуть площадь Свободы, а потом задержали нас и нашего водителя, в машине которого находится телевизионное оборудование, — рассказал пресс-службе БАЖ немецкий журналист Дэмиан фон Остен, который имеет официальную аккредитацию МИД Беларуси.

Позднее журналистов освободили, а водителя — нет. По сведениям БАЖ, на данный момент водитель вместе с машиной и техникой находится в Центральном РУВД, журналисты дежурят у отделения милиции.

Возле здания ратуши на площади Свободы вечером 8 ноября прошло собрание в рамках коллективных пикетов оппозиционных кандидатов в депутаты. Ранее блогер Nexta призывал прийти на него своих подписчиков и других политических блогеров. В акции участвовало несколько сотен человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Перед началом акции на площади Свободы в Минске вечером 8 ноября милиция задержала корреспондентов и оборудование съемочной группы немецкого телеканала ARD,...
 
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