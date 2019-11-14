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Путин ответил, когда решатся вопросы по газу для Беларуси
15.11.2019 14:24 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Переговоры о цене газа для Беларуси, по расчетам Путина, должны завершиться до конца 2019 года.
Об этом президент РФ заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
«Переговоры с Беларусью идут по плану. Надеюсь, до конца года мы это отрегулируем», -
Напомним, 13 ноября премьер-министр Беларуси Сергей Румас
«По ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе и по нефти, газу, энергетике. Но там нет нерешаемых вопросов», - сказал он.
По словам Румаса, готовится 31 дорожная карта, и около половины карт согласованы и готовы к подписанию. Неурегулированные вопросы будут обсуждаться 19 ноября на заседании союзного Совета министров.
В 2018 году Беларусь импортировала из РФ 20,33 млрд куб. м газа. В 2019 году этот показатель ожидается примерно в таком же объеме - около 20 млрд куб. м. При этом цена на газ для Беларуси равна в этом году $127 за 1 тыс. куб. м.
Контракт по поставкам газа истекает в 2019 году.
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Переговоры о цене газа для Беларуси, по расчетам Путина, должны завершиться до конца 2019 года. Об этом президент РФ заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита...
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