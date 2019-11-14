Путин ответил, когда решатся вопросы по газу для Беларуси

Переговоры о цене газа для Беларуси, по расчетам Путина, должны завершиться до конца 2019 года.

Об этом президент РФ заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Переговоры с Беларусью идут по плану. Надеюсь, до конца года мы это отрегулируем», - цитирует ТАСС Владимира Путина.

Напомним, 13 ноября премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил журналистам, что документы по поставкам нефти и газа из России пока согласованы, но вопросы можно решить.

«По ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе и по нефти, газу, энергетике. Но там нет нерешаемых вопросов», - сказал он.

По словам Румаса, готовится 31 дорожная карта, и около половины карт согласованы и готовы к подписанию. Неурегулированные вопросы будут обсуждаться 19 ноября на заседании союзного Совета министров.

В 2018 году Беларусь импортировала из РФ 20,33 млрд куб. м газа. В 2019 году этот показатель ожидается примерно в таком же объеме - около 20 млрд куб. м. При этом цена на газ для Беларуси равна в этом году $127 за 1 тыс. куб. м.