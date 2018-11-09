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103 человека обратилось за медицинской помощью по поводу укусов животными в лечебно-профилактические учреждения Сморгонского района

09.11.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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О заболеваемости бешенством среди животных
103 человека обратилось за медицинской помощью по поводу укусов животными в лечебно-профилактические учреждения Сморгонского района

Бешенство (гидрофобия) – острое вирусное заболевание, возникающее в результате укуса или ослюнения зараженного животного. Протекает с явлениями поражения головного мозга, расстройства дыхания, болезненными судорогами.

В 2018 году за медицинской помощью по поводу укусов животными в лечебно-профилактические учреждения Сморгонского района обратилось 103 человека, за аналогичный период 2017 года – 72. 

Подавляющее большинство (70,6%) обратилось вследствие повреждений, причиненных домашними животными. Укусы, в основном, спровоцированы самими пострадавшими (в состоянии алкогольного опьянения кормят или дразнят животных, заходят в вольеры к агрессивным животным и т.д.). Зачастую хозяевами животных нарушаются правила содержания домашних животных (собаки находятся без привязи, в свободном выгуле; выгул животных осуществляется без намордников).

Лечебно-профилактические прививки назначены 80 пациентам (77,7%). Отказчиков от лечебно-профилактических прививок не было. Случаев рабической инфекции среди населения не зарегистрировано.

Основным резервуаром вируса бешенства в природе являются дикие животные, в частности, лисы. В октябре 2018 года против бешенства проведена оральная иммунизация  диких плотоядных животных с использованием авиации. Однако, заболеваемость бешенством среди животных, по-прежнему, растет. 

За истекший период 2018 года зарегистрировано 24 случая лабораторно подтвержденного бешенства:

  • лисы – 16 случаев, 
  • енотовидные собаки – 2 случая, 
  • домашние собаки – 2 случая, 
  • домашние кошки – 2 случая, 
  • КРС – 1 случай, 
  • МРС – 1 случай. 

За аналогичный период 2017 года зарегистрировано 6 случаев заболевания.

В эпизоотический процесс вовлечены территории 6 сельских Советов из 7. Не регистрировалась заболеваемость на территории Вишневского сельского Совета.

Уважаемые жители г. Сморгонь и Сморгонского района! Соблюдайте правила содержания и выгула домашних животных, проводите их своевременную регистрацию и вакцинацию. В случае укуса, ослюнения, оцарапания животным незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью в ближайшее медицинское учреждение:

  • врачебную амбулаторию или фельдшерско-акушерский пункт по месту жительства;
  • районную поликлинику или приемное отделение Сморгонской ЦРБ.

Лечения против бешенства нет, но существуют высокоэффективные вакцины. Чем раньше будут начаты прививки, тем надежнее они предохранят от заболевания бешенством.

Консультацию по вопросам профилактики бешенства можно получить в Сморгонском зональном ЦГЭ по адресу: ул. Юбилейная, 25 г. Сморгонь, тел.: 3 79 81, 3 79 82.

Светлана МАЦКЕВИЧ, помощник врача-эпидемиолога ГУ «Сморгонский зональный ЦГЭ».

 
 
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