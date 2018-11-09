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103 человека обратилось за медицинской помощью по поводу укусов животными в лечебно-профилактические учреждения Сморгонского района
09.11.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
О заболеваемости бешенством среди животных
В 2018 году за медицинской помощью по поводу укусов животными в лечебно-профилактические учреждения Сморгонского района обратилось 103 человека, за аналогичный период 2017 года – 72.
Подавляющее большинство (70,6%) обратилось вследствие повреждений, причиненных домашними животными. Укусы, в основном, спровоцированы самими пострадавшими (в состоянии алкогольного опьянения кормят или дразнят животных, заходят в вольеры к агрессивным животным и т.д.). Зачастую хозяевами животных нарушаются правила содержания домашних животных (собаки находятся без привязи, в свободном выгуле; выгул животных осуществляется без намордников).
Лечебно-профилактические прививки назначены 80 пациентам (77,7%). Отказчиков от лечебно-профилактических прививок не было. Случаев рабической инфекции среди населения не зарегистрировано.
Основным резервуаром вируса бешенства в природе являются дикие животные, в частности, лисы. В октябре 2018 года против бешенства проведена оральная иммунизация диких плотоядных животных с использованием авиации. Однако, заболеваемость бешенством среди животных, по-прежнему, растет.
За истекший период 2018 года зарегистрировано 24 случая лабораторно подтвержденного бешенства:
За аналогичный период 2017 года зарегистрировано 6 случаев заболевания.
В эпизоотический процесс вовлечены территории 6 сельских Советов из 7. Не регистрировалась заболеваемость на территории Вишневского сельского Совета.
Уважаемые жители г. Сморгонь и Сморгонского района! Соблюдайте правила содержания и выгула домашних животных, проводите их своевременную регистрацию и вакцинацию. В случае укуса, ослюнения, оцарапания животным незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью в ближайшее медицинское учреждение:
Лечения против бешенства нет, но существуют высокоэффективные вакцины. Чем раньше будут начаты прививки, тем надежнее они предохранят от заболевания бешенством.
Консультацию по вопросам профилактики бешенства можно получить в Сморгонском зональном ЦГЭ по адресу: ул. Юбилейная, 25 г. Сморгонь, тел.: 3 79 81, 3 79 82.
Светлана МАЦКЕВИЧ, помощник врача-эпидемиолога ГУ «Сморгонский зональный ЦГЭ».
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103 человека обратилось за медицинской помощью по поводу укусов животными в лечебно-профилактические учреждения Сморгонского района
О заболеваемости бешенством среди животных
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