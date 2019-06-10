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Накануне Всемирного дня донора крови узнали ответы на самые популярные вопросы о сдаче крови

11.06.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Накануне Всемирного дня донора крови узнали ответы на самые популярные вопросы о сдаче крови
В этом году 14 июня во всем мире будет вновь отмечаться Всемирный день донора крови. Корреспондент pinsknews.by встретился с заведующей филиалом «Станция переливания крови» Ольгой Цвирко и узнал, кто может стать донором крови, безопасна ли процедура кроводачи и почему мужчинам даже полезно сдавать кровь.

– Ольга Константиновна, почему человека, который сдает кровь, называют донором?

– Так называют человека, добровольно сдавшего кровь. Получается, что он подарил ее другому человеку, так как слово «донор» происходит от латинского глагола «donare», что означает «дарить».

– Зачем людям сдавать кровь, если существуют искусственные заменители? 

– Практически все искусственные заменители крови, известные в настоящее время, дороги и не способны полностью заменить все компоненты и воспроизвести все функции крови в организме, а также имеют побочные эффекты. Поэтому донорская кровь остается практически незаменимой при переливаниях пострадавшим от ожогов и травм, при проведении сложных операций и при тяжелых родах. Кровь также жизненно необходима больным гемофилией, анемией и онкологическим больным при химиотерапии.

– Тема кампании этого года «Безопасная кровь для всех!». Что заложено в этот девиз?

– Он содержит настоятельный призыв к тому, чтобы все большее число людей становились донорами и регулярно сдавали кровь, поскольку это является залогом обеспечения стабильных национальных поставок крови в достаточном объеме для всех пациентов, которым показано переливание крови.

– Ольга Константиновна, пожалуй, один из самых важных вопросов: кто может стать донором крови?

– Донором может быть каждый здоровый человек, достигший 18 лет, независимо от пола и профессии.

– Насколько безопасна процедура донации?

– Для здорового организма кроводача безопасна. Научными исследованиями и практическими наблюдениями доказано, что дача крови в дозе до 500 мл совершенно безвредна и безопасна для здоровья человека. Поэтому доза 450 мл. называется физиологической. К тому же, доноры более устойчивая популяция людей, они меньше болеют. Периодические донации крови оказывают благоприятное стимулирующее воздействие на организм донора, дают омолаживающий эффект. Недаром в старину многие болезни лечили с помощью кровопускания.

– Значит кроводача не просто безопасно, но еще и полезна?

– Последние исследования показали, что доноры реже болеют ишемической болезнью сердца. Сдавать кровь особенно полезно людям экстремальных специальностей: военнослужащим, сотрудникам службы спасения, охранникам, а также людям подверженным профессиональному риску. Доноры более устойчивы к кровопотере, и если одинаковое ранение получит донор и человек, который не сдавал кровь, у первого шансы уцелеть значительно выше. А мужчинам, не подверженным заболеваниям собственно крови, рекомендуется регулярное донорство. Мужчины, сделавшие донорство постоянной практикой, избавляются от лишнего железа, повышенную концентрацию которого в крови связывают теперь со всё большим распространением сердечно-сосудистых заболеваний.

– А если потенциальный донор еще не знает, что он чем-нибудь болен? Насколько безопасна будет его кровь?

– Каждый донор перед кроводачей обязательно проходит медицинский осмотр. Сданную кровь также тщательно исследуют: проверяется содержание гемоглобина, определяется групповая и резусная принадлежность крови, проводятся тестирование крови на ВИЧ-инфекцию, гепатит В и С, сифилис.

– Предположим, человек решил сдать кровь. Какие рекомендации ему необходимо соблюдать перед процедурой?

– Рекомендаций не много, но их очень важно соблюдать. Например, если донор накануне или за 2-3 часа до дачи крови поел жирную пищу, то в крови резко увеличится количество жира, что снижает её лечебную ценность. Однако и натощак нельзя сдавать кровь. Лучше всего накануне, в 6-7 часов вечера, поужинать, а в день кроводачи ограничиться легким завтраком: чай, булка с вареньем. Не следует также давать кровь после работы в ночную смену.

– А есть продукты, которые, как и жирные блюда, не рекомендуется употреблять перед сдачей крови?

– Лучше воздержаться от употребления молочных продуктов. Хочу особо подчеркнуть, что алкогольные напитки категорически запрещены накануне и в день кроводачи!

– Быть безвозмездным донором – это своеобразная форма солидарности: гражданской, христианской, человеческой…

– Быть безвозмездным донором – это также означает, что ты здоровый взрослый человек, имеющий активную гражданскую позицию, желающий сделать мир чуточку лучше.

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