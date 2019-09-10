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Синдром компьютерного зрения

11.09.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Современный человек смотрит в экран компьютера, смартфона, телевизора или планшета двенадцать часов в день. Это действительно очень и очень много. Именно по этой причине важно знать, как компьютер и другие электронные устройства влияют на зрение, как защитить глаза и предотвратить снижение резкости зрения. Необходимо не только вести здоровый образ жизни в целом, как можно раньше отказаться от вредных привычек, проходить плановые медицинские осмотры, но и соблюдать рекомендации медиков, разработанные специально для тех, кто много работает за компьютером.
О том, как сохранить зрение при работе за компьютером, многие начинают задумываться только тогда, когда уже возникают перенапряжение, частые головные боли, сухость и размытость зрения. Это основные симптомы так называемого синдрома компьютерного зрения. Компьютерный синдром – это напряжение, которое возникает при продолжительной работе за компьютером или с другими электронными устройствами, например, смартфоном или планшетом. Основными симптомами этого состояния являются: усталость глаз, которая возникает приблизительно у 65% пациентов; переутомление глаз, что характерно для половины тех, кто задумывается о том, как сохранить зрение при постоянной работе с техникой; ощущение «песка» в глазах, выраженное чувство дискомфорта; головная боль, которая появляется практически в 50% случаев; боль в шее, плечах, запястьях и руках, которая характерна примерно для 45% пациентов; раздражение глаз, зуд и жжение в глазах, сухость; боли в спине, что характерно для 40% пациентов с компьютерным синдромом; общая усталость, напряжение, состояние стресса; размытость, снижение резкости зрения возникает у трети пациентов. Степень напряжения, которую испытывает организм при длительной работе за компьютером, определяется рядом фактором, в том числе степенью освещенности, расстоянием до монитора, позой, в которой находитесь, углом наклона головы.

 
 
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Современный человек смотрит в экран компьютера, смартфона, телевизора или планшета двенадцать часов в день. Это действительно очень и очень много.
 
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