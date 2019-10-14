Трудная пора. В чём причина плохих оценок в школе?

Источник материала: Аргументы и факты

Рассказывает наш эксперт — доктор медицинских наук, профессор Татьяна Батышева.

Не давите на ребёнка

Александра Тырлова, «ПРО Здоровье»: — Татьяна Тимофеевна, совсем недавно начался учебный год, и первоклассникам бывает нелегко справляться с нагрузками. Как долго длится адаптация к новой жизни?

Татьяна Батышева: — Действительно, начало учебного года для многих детей становится стрессом. Ребёнок вынужден максимально концентрировать своё внимание, мышление, память. Также дискомфорт доставляет непривычно длительное сидение, невозможность вволю побегать, попрыгать, покричать.

Такой стрессовый период может продлиться от 1 до 3 месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка. И в это время родителям важно проявить максимальную заботу о нём.

— Часто родители считают, что для гармоничного развития одной школы мало, и записывают ребёнка в различные кружки. Но нужны ли внешкольные занятия первоклашкам? Им ведь и так приходится нелегко?

— Нежелательно в первом классе отдавать ребёнка в кружки и секции, особенно если их несколько. Первый класс — это очень тяжёлое время для любого ребёнка. Именно поэтому учителя стараются не давать домашних заданий хотя бы в первом полугодии.

Первоклашки и без дополнительных занятий очень сильно устают от новых требований, непривычного школьного ритма, переизбытка информации, общения со сверстниками.

Поэтому лучше сначала дать ребёнку полностью адаптироваться к новому режиму, а со второго полугодия можно потихоньку начать обсуждать, какие секции он хотел бы посещать, готов ли он от чего-то отказаться ради дополнительных занятий, например, сократить длительность прогулок или просмотра мультфильмов. Если ребёнок не готов к таким жертвам, то не стоит на него давить, дождитесь следующего учебного года.

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Перегрузки ведут к неврозам

— От дополнительных занятий устают не только первоклашки, но и ученики средних и старших классов. По каким признакам можно понять, что ребёнок страдает от чрезмерной нагрузки?

— Перегрузка может приводить к постоянной усталости, капризам, плохому настроению, постепенному охлаждению к учёбе и даже различным неврозам. Важно внимательно следить за ребёнком, обращать внимание на любые изменения в его самочувствии и поведении, в том числе на снижение аппетита, излишнюю сонливость, частые ОРВИ, проявления замкнутости или враждебности. В запущенных случаях у ребёнка может возникнуть нервный тик, появиться беспричинный страх и нарушения сна в виде частых пробуждений или трудностей с засыпанием.

Важным показателем того, что школьник не справляется с нагрузкой, также является снижение успеваемости — новая информация не усваивается в полном объёме, ребёнок может часами делать домашнее задание, но неэффективно, до конца не понимая материал, что зачастую приводит родителей в негодование.

Если вы видите у своего ребёнка какие-то из этих признаков, стоит задуматься: а так ли важны дополнительные занятия? Откровенно поговорите с ребёнком, обсудите, какой кружок больше всего ему нравится, и оставьте только его, отказавшись от остальных секций.

— Если от внеклассных занятий всегда можно отказаться, то что делать, если ребёнку не даётся какой-то школьный предмет? Нужно заниматься более углублённо или стоит сосредоточиться на том, что получается лучше?

— Чаще всего родители жалуются, что ребёнку не даётся математика или иностранные языки. При этом некоторые взрослые считают, что на нелюбимые предметы можно махнуть рукой: мол, если ребёнок собирается стать художником или музыкантом, зачем ему математика? Но такой подход не совсем верен. Согласно последним исследованиям специалистов, дети, которые хорошо знают математику, более активны и любопытны по сравнению со сверстниками. Они готовы рисковать и делать открытия. И, наоборот, с математикой не дружат дети неуверенные в себе, считающие себя глупыми. Корень проблем с математикой кроется, как правило, вовсе не в том, что ребёнок неспособен запоминать формулы или доказывать теоремы. Чаще всего неуверенным детям мешает учиться страх: ребёнок просто боится, что окажется в затруднительном положении и не справится с очередной задачей. Поэтому искать причины неуспеваемости в первую очередь нужно в психоэмоциональном состоянии ребёнка. Необходимо понять, что его беспокоит и мешает воспринимать материал. Возможно, существует некий конфликт между учеником и учителем или ребёнок не может найти общий язык с одноклассниками, а может, родителям стоит немного пересмотреть свой подход к воспитанию.

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Советы родителям первоклашек

Интересуйтесь делами ребёнка: узнайте, какие предметы вызывают затруднения, предложите помощь, вместе обсудите непонятные моменты. Пусть ребёнок рассказывает, с кем он подружился или, наоборот, поссорился в школе (в этом случае обязательно выясните причину конфликта).

Почаще рассказывайте истории из своего детства. Пусть ребёнок знает, что вы тоже учились в школе и у вас тоже не всё было безоблачно. Расскажите, как вы решали проблемы.

Не забывайте хвалить первоклашку за очевидные успехи и старания, но не перехваливайте. Важно сформировать у ребёнка правильную самооценку.

Наладьте распорядок дня, который в летние месяцы наверняка был нарушен. Важно приучить ребёнка вовремя ложиться спать, правильно и регулярно питаться (важно, чтобы школьник получал горячий завтрак, полноценный обед и ужин). После школы для любого ребёнка необходимы активные игры на свежем воздухе.

По возможности в начале учебного года не отдавайте первоклашек на продлёнку: им и так приходится непросто — новые требования, новые дети, новый учитель, новый режим.

Поддерживайте связь с классным руководителем, который всегда подскажет, как преодолеть возникшие у ребёнка трудности.