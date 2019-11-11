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В рамках Всемирного дня борьбы против диабета в ЦРБ 13 ноября будет организована работа «горячей линии»

12.11.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета.

Диабет, который врачи часто называют «сахарный диабет», описывает группу метаболических заболеваний, при которых человек имеет высокий уровень глюкозы в крови (сахар в крови), либо потому, что производится недостаточно инсулина, либо потому, что клетки организма не реагируют должным образом на инсулин.

Пациенты с высоким уровнем сахара в крови, как правило, испытывают полиурию (частое мочеиспускание), увеличивают количество выпиваемой воды  и чаще испытывают голод (прожорливость).

В рамках Всемирного дня борьбы против диабета в ЦРБ 13 ноября будет организована работа «горячей линии»

Выделяют три типа диабета:

1) Сахарный диабет 1 типа. При нем организм не вырабатывает инсулин. 1-й тип диабета обычно развивается до 40-летнего возраста, чаще случается в подростковом или юношеском возрасте. Примерно 10% всех случаев диабета относятся к 1-му типу. Пациенты с сахарным диабетом 1 типа нуждаются в инъекциях инсулина уже на весь остаток своей жизни. Они также должны обеспечивать надлежащий уровень глюкозы в крови путем проведения регулярных анализов крови и соблюдая специальную диету.

2) Сахарный диабет 2 типа. При нём организм не вырабатывает достаточное количество инсулина для правильного функционирования, или клетки в организме не реагируют на инсулин. Некоторые люди в состоянии контролировать диабет 2-го типа, снижая вес, следуя правильной диете, а также проводя мониторинг уровня глюкозы в крови. Избыточный вес и ожирение оказывает более высокий риск развития диабета 2 типа, нежели у людей с нормальной массой тела. Риск развития сахарного диабета 2 типа также увеличивается  с возрастом.

3) Гестационный диабет. Этот тип развивается у некоторых женщин во время беременности.

Определить, есть ли у вас диабет, можно при помощи определения в крови гликированного гемоглобина или определения уровня глюкозы натощак. Считается, что в норме уровень глюкозы в крови должен быть не более  5,5 ммоль/л

Если диабет не контролируется должным образом, пациент имеет значительно более высокий риск развития осложнений, основными из которых являются поражения сосудов, глазные осложнения, нейропатии, ухудшение работы почек, плохо заживающие раны и порезы.

Сахарный диабет – это заболевание, но и с таким заболеванием можно вести полноценный образ жизни, соблюдая все необходимые рекомендации по питанию и лечению с целью профилактики развития осложнений.

В рамках Всемирного дня борьбы против диабета в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» 13 ноября с 14.00 до 15.00 по телефону 7-16-23  будет организована работа «горячей линии» с врачом-терапевтом Галыгой А.В.

 
 
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14 ноября - Всемирный день борьбы против диабета. Диабет, который врачи часто называют «сахарный диабет», описывает группу метаболических заболеваний,...
 
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