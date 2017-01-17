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Флагманский Nokia P1 будет похож на Sharp Aquos Xx3

18.01.2017 17:25 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новый флагманский смартфон Nokia P1 будет похож на выпущенный полгода назад Sharp Aquos Xx3. Об этом сообщают китайские СМИ.

Новинка получит 5,3-дюймовый IGZO-экран, защиту которому обеспечит стекло Gorilla Glass 5. В качестве аппаратной основы выступит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835. Объем оперативной памяти составит 6 ГБ, встроенной – 128/256 ГБ.

Также устройство порадует 22,6-мегапиксельной основной камерой с оптикой Carl Zeiss, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, металлическим корпусом со стеклянным покрытием, защитой от воды и пыли по стандартам IP55/IP57.

Флагманский Nokia P1 будет похож на Sharp Aquos Xx3

В качестве операционной системы выступит Android 7.0 Nougat, а питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой.

Официальный анонс смартфона Nokia P1 состоится 26 февраля на выставке MWC 2016.

 
 
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Новый флагманский смартфон Nokia P1 будет похож на выпущенный полгода назад Sharp Aquos Xx3. Об этом сообщают...

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