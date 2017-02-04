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Сотрудник МЧС предупредила об опасной игре среди детей в соцсетях

05.02.2017 15:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В социальных сетях появилась опасная игра, которая провоцирует суициды среди несовершеннолетних. Об этом в Facebook сообщила Марина Бинкевич, сотрудник отдела пропаганды и обучения управления МЧС Минской области.

Сотрудник МЧС предупредила об опасной игре среди детей в соцсетях

«Сейчас среди детей новомодной стала игра: „Беги или умри!“, — написала она. — Суть этой игры — перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Эта игра популярна по всей России и уже пришла в Беларусь. Поэтому и водителям нужно быть предельно внимательными, когда видите детей у дороги и учитывать тот факт, что они могут броситься бежать прямо под колеса».

Также представитель ведомства обратила внимание на популярность в социальных сетях «групп смерти» — сообществ с суицидальной тематикой. Признаками могут быть рисунки китов и бабочек, нарушенный ночной сон и переписка с незнакомцами.

 
 
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В социальных сетях появилась опасная игра, которая провоцирует суициды среди несовершеннолетних. Об этом в Facebook сообщила Марина Бинкевич, сотрудник отдела...

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