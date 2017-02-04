В социальных сетях появилась опасная игра, которая провоцирует суициды среди несовершеннолетних. Об этом в Facebook сообщила Марина Бинкевич, сотрудник отдела пропаганды и обучения управления МЧС Минской области.





«Сейчас среди детей новомодной стала игра: „Беги или умри!“, — написала она. — Суть этой игры — перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Эта игра популярна по всей России и уже пришла в Беларусь. Поэтому и водителям нужно быть предельно внимательными, когда видите детей у дороги и учитывать тот факт, что они могут броситься бежать прямо под колеса».

Также представитель ведомства обратила внимание на популярность в социальных сетях « групп смерти » — сообществ с суицидальной тематикой. Признаками могут быть рисунки китов и бабочек, нарушенный ночной сон и переписка с незнакомцами.