|
Сотрудник МЧС предупредила об опасной игре среди детей в соцсетях
05.02.2017 15:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В социальных сетях появилась опасная игра, которая провоцирует суициды среди несовершеннолетних. Об этом в Facebook
«Сейчас среди детей новомодной стала игра: „Беги или умри!“, — написала она. — Суть этой игры — перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Эта игра популярна по всей России и уже пришла в Беларусь. Поэтому и водителям нужно быть предельно внимательными, когда видите детей у дороги и учитывать тот факт, что они могут броситься бежать прямо под колеса».
Также представитель ведомства обратила внимание на популярность в социальных сетях «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В социальных сетях появилась опасная игра, которая провоцирует суициды среди несовершеннолетних. Об этом в Facebook сообщила Марина Бинкевич, сотрудник отдела...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии