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необычное устройство защищает сирийские танки от ракет

28.02.2017 15:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На странице сирийского военного блога в Twitter появилось фото
необычного устройства, закрепленного на башне танка Т-72, принадлежащего правительственной армии.

Предположительно, оно защищает боевую машину от противотанковых ракет, в частности, комплекса TOW. Устройство похоже на сирийский комплекс активной защиты или Active Protection System (APS) Sarab-2.

Данная модификация отличается более прочным корпусом и элементами питания большей емкости. Сообщается, что прибор прошел испытания во время операции по освобождению Алеппо в 2016 году. Тогда террористы вели огонь по сирийской бронетехнике из ПТРК TOW. Ни один танк, оборудованный системой Sarab-2, не был уничтожен.

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На странице сирийского военного блога в Twitter появилось фото необычного устройства, закрепленного на башне танка Т-72, принадлежащего правительственной армии.

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