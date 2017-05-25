ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минский гимназист показал Лукашенко собственный 3D-принтер

26.05.2017 14:27 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Ученик минской гимназии №6 Данила Елисеев показал в пятницу президенту Беларуси Александру Лукашенко самодельный 3D-принтер, сообщили в пресс-службе главы государства.

Лукашенко в пятницу встретился с лучшими школьниками Минска: рассказал им о качестве настоящего лидера и централизованном тестировании, а также посетил выставку достижений белорусских детей и подростков. Среди экспонатов показали президенту и самодельный 3D-принтер — его разработал выпускник девятого класса Данила Елисеев.

Минский гимназист показал Лукашенко собственный 3D-принтер
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко о школе: чего хотим ― угодить родителям, учителям или детям?

Юноша собрал собственную модель 3D-принтера дома. Устройство у молодого человека получилось бюджетным: стоимость такого "девайса" составляет порядка 250 долларов.

"Александр Лукашенко поинтересовался у девятиклассника, может ли он создавать более мощные модели, которые будут печатать различными материалами и несколькими цветами. Гимназист признался, что в данный момент работает над этим", — сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Что бы ты хотел получить в качестве поддержки от государства? Надо разобраться, что ему надо, и помочь. Не стесняйся, говори, что нужно. А мы скажем, что сможем сделать", — призвал школьника президент.

3D-принтеры собирают и студенты Белорусского национального технического университета: подобный прибор можно сделать по "скачанным" из интернета чертежам, а можно и представить свое видение востребованного сегодня в легкой промышленности и высоких технологиях предмета.

К слову, гимназия №6, ученик которой разработал собственный принтер, раньше называлась политехнической — большинство ее выпускников продолжают обучение в БНТУ или на математических специальностях других вузов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юноша разработал "бюджетную" модель - один такой современный принтер стоит порядка 250 долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Картинка дня: канадец заснял на видео, как его атаковал медведь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика