Минский гимназист показал Лукашенко собственный 3D-принтер

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Ученик минской гимназии №6 Данила Елисеев показал в пятницу президенту Беларуси Александру Лукашенко самодельный 3D-принтер, сообщили в пресс-службе главы государства.

Лукашенко в пятницу встретился с лучшими школьниками Минска: рассказал им о качестве настоящего лидера и централизованном тестировании, а также посетил выставку достижений белорусских детей и подростков. Среди экспонатов показали президенту и самодельный 3D-принтер — его разработал выпускник девятого класса Данила Елисеев.

Юноша собрал собственную модель 3D-принтера дома. Устройство у молодого человека получилось бюджетным: стоимость такого "девайса" составляет порядка 250 долларов.

"Александр Лукашенко поинтересовался у девятиклассника, может ли он создавать более мощные модели, которые будут печатать различными материалами и несколькими цветами. Гимназист признался, что в данный момент работает над этим", — сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Что бы ты хотел получить в качестве поддержки от государства? Надо разобраться, что ему надо, и помочь. Не стесняйся, говори, что нужно. А мы скажем, что сможем сделать", — призвал школьника президент.

3D-принтеры собирают и студенты Белорусского национального технического университета: подобный прибор можно сделать по "скачанным" из интернета чертежам, а можно и представить свое видение востребованного сегодня в легкой промышленности и высоких технологиях предмета.

К слову, гимназия №6, ученик которой разработал собственный принтер, раньше называлась политехнической — большинство ее выпускников продолжают обучение в БНТУ или на математических специальностях других вузов.