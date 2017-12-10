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Apple официально подтвердила покупку Shazam

11.12.2017 20:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Apple приобрела сервис распознавания музыки Shazam. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на официальное заявление компании. 

«Мы рады, что Shazam и его талантливая команда разработчиков присоединятся к нам. Apple Music и Shazam станут еще ближе, предоставляя лучшие музыкальные впечатления нашим пользователям. У нас есть интересные планы на будущее и мы с нетерпением ожидаем объединения с Shazam после подписания сегодняшнего соглашения», — говорится в заявлении Apple.

По данным TechCrunch, переговоры по сделке продолжались 5 месяцев, а ее сумма составила 400 млн долларов. 

Компания Shazam была основана в 1999 году и за 18 лет существования заработала больше 143 млн долларов.

Как ранее писало издание The Verge, купив Shazam, Apple сможет влиять на доходы конкурентов своего стримингового сервиса, таких как Spotify и Google Play Music.

 
 
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Apple приобрела сервис распознавания музыки Shazam. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на официальное заявление компании. 

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