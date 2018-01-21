С 1 февраля 2018 года МТС прекратит оказание услуг по тарифным планам линейки «МТС СМАРТ». Компания предлагает абонентам тарифных планов «МТС СМАРТ» бесплатно перейти на любой тариф линейки «4G» по 31 января 2018 года, сообщается на официальном сайте.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Тарифы «4G» ежемесячно предоставляют до 2 000 минут внутри сети и до 6 ГБ интернета. По сравнению с линейкой «МТС СМАРТ» тарифы «4G» получили в три раза бо́льшие пакеты интернета (для тарифа «4G лайт» пакет больше в два раза) и возможность безлимитно звонить на 5 номеров при подключении услуги «5 Любимых номеров во все сети».

Одновременно с увеличением объема включенного трафика на всех новых тарифах выросли ежемесячные платежи по сравнению со старой линейкой.

Например, ранее на тарифе МТС СМАРТ лайт абонплата составляла 5,45 руб., то на 4G лайт — уже 5,9 руб. Аналогичный платеж МТС СМАРТ mini составлял 10,79 руб, сейчас на 4G мини — 11,9 руб. Абонплата на МТС СМАРТ была 15,8 руб., на тарифе-преемнике 4G макси — 17,9 руб., на МТС СМАРТ+ была 25,9 руб., сейчас на 4G мега — 26,9 руб.

По 31 января 2018 года абоненты тарифных планов «МТС СМАРТ» могут бесплатно перейти на любой тариф линейки «4G». Абоненты также смогут выбрать любой другой тарифный план на общих условиях.

В случае выбора тарифных планов «4G» при наличии услуги «Все сети» при автоматическом переводе с тарифов «МТС СМАРТ» на тарифы «4G» она останется подключенной.

Предоставление сервиса «СМАРТ-box» будет прекращено, а накопленный в рамках сервиса трафик переносится в полном объеме. Кроме того, в течение февраля 2018 года клиентам будет предоставлено право еще одного перехода на любой другой тариф этой линейки без взимания платы.