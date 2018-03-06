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Разработку белорусов внедряют в YouTube

06.03.2018 22:55 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Разработку белорусов внедряют в YouTube

Разработка компании AIMatter, основанной белорусами Юрием Мельничеком и Юрием Гурским, внедряется в сервис YouTube. Речь идет о возможности смены фона при записи видео. Опция носит название video segmentation и сейчас проходит выборочное тестирование в YouTube Stories, передает TUT.by.

Беларусская компания AIMatter ответственна за два приложения — Fabby и Fabby Look. Первое умеет отделять лицо на селфи от фона, после чего фон можно размыть или заменить. Fabby Look же может поменять цвет волос. Обе программы используют нейросети, работают как с фото, так и с видео в режиме реального времени. В прошлом году компания Google выразила заинтересованность разработчиками и в августе приобрела AIMatter.

Пока не сообщается, когда именно новая опция выйдет из тестирования и станет доступна всем пользователям YouTube.

 
 
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Разработка компании AIMatter, основанной белорусами Юрием Мельничеком и Юрием Гурским,...

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