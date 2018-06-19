Представлен проект единой системы прослеживаемости товаров в ЕАЭС

Проект концепции цифровой прослеживаемости товаров обсудили на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В мероприятии приняли участие представители государственных органов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), делового и экспертного сообщества, передает пресс-служба организации.

По словам председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна, система прослеживаемости товаров является одной из главных инициатив глав государств, которую планируется разработать в соответствии с Основными направлениями реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Она позволит проследить историю товара от производителя до конечного потребителя.

Создание единой системы прослеживаемости товаров ЕАЭС ускорит процессы свободного перемещения товаров, станет возможным построение актуальной статистической и аналитической отчетности, будут оптимизированы логистические цепочки и цифровая транспортная инфраструктура.

Представители бизнеса снизят операционные издержки за счет сокращения транзакционных издержек, исключения дублирующих и многочисленных параллельных систем прослеживаемости и упрощения контрольных процедур, выполняемых государственными органами, а также получат дополнительный доход благодаря новым источникам информации о ситуации на рынке. Кроме того, добросовестные предприниматели смогут увеличить выручку за счет замещения контрафактной продукции легальной, оптимизировать документооборот и обмен информацией с государственными органами и исключить возможность заключения сделок с недобросовестными участниками рынка.

Розничным сетям станет проще искать нужную продукцию, мониторить и анализировать цены на конкретные виды товаров. Логистические операторы, финансовые и страховые компании получат возможность выйти на новые рынки и адресно предлагать свои услуги.

Потребителям будет предоставлена полная информация о товаре, его наличии в точках продаж и ценах. Они смогут приобретать легальную, качественную и безопасную продукцию. При этом система позволит реализовать функцию контроля за качеством продукции со стороны потребителей. Она будет поддерживать как минимум два дополняющих друг друга вида прослеживаемости товаров: прослеживаемость маркированных товаров (предполагается наличие особого маркера, например, метки RFID или штрихового кода на каждом изделии) и документарная прослеживаемость товаров (поддерживается загрузкой в систему электронной сопроводительной документации).

Согласно разработанному проекту концепции, технически система прослеживаемости товаров будет создана на базе существующей и уже действующей интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Участниками могут быть хозяйствующие субъекты, частные лица, органы исполнительной власти стран-участниц, разработчики прикладных компонентов платформы.

Проект системы прослеживаемости товаров будет представлен специальной рабочей группе по цифровой повестке ЕАЭС и Совету Комиссии на уровне вице-премьеров до конца апреля текущего года. В случае одобрения он будет вынесен на обсуждение главам правительств.​