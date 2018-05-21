Найдена новая уязвимость в процессорах. Патч может замедлить компьютер

Microsoft и Google раскрыли и работают над новой уязвимостью в процессорах, схожей с Meltdown и Spectre , обнаруженными ранее в этом году. Патчи должны появиться в ближайшие недели, однако их применение может замедлить работу компьютеров.



Иллюстрация: The Verge

В Intel рассказали, что уязвимость под названием Speculative Store Bypass (variant 4) очень похожа на Meltdown и Spectre, а потому популярные браузеры вроде Chrome, Edge и Safari уже получили заплатки, частично закрывающие ее ранее.

Однако защита от уязвимости включает и обновление программного обеспечения для процессоров, которое уже тестируется и будет доступно в ближайшие недели. По словам представителя Intel, включенная опция защиты от Speculative Store Bypass (variant 4) показала снижение производительности тестировавшихся систем на 2−8% (бенчмарки SYSmark 2014 SE и SPEC).

В Microsoft отметили, что нашли уязвимость еще в ноябре 2017 года и сразу передали информацию партнерам. И теперь компания работает с AMD и Intel, чтобы определить влияние изменений производительности на системы с Windows.