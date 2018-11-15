Игра World of Tanks получила награду Golden Joystick Awards — «Золотой джойстик». Разработанный белорусами MMO-проект отметили в номинации Still Playing Award — «Все еще играем».



Изображение: World of Tanks

Вот остальные победители:

Лучшее повествование — God of War

Лучшая соревновательная игра — Fortnite Battle Royal

Лучший кооператив — Monster Hunter: The World

Киберспортивная игра года — Overwatch

Выбор критиков — Red Dead Redemption 2

Игра года — Fortnite Battle Royale

World of Tanks награда досталась уже в четвертый раз. Проект белорусов также получал награды в 2011 году в номинации «Лучшая бесплатная игра года», в 2012 в номинации «Лучшая массовая многопользовательская онлайн-игра» и в 2017 в номинации «Все еще играем».

«Золотой джойстик» — ежегодная церемония награждения за лучшие компьютерные игры. Ее организует с 1983 года британская медиа-компания EMAP, издатель нескольких журналов на игровую тематику. «Это единственная в своем роде награда, обладателей которой определяют геймеры, а не группа „экспертов“», — отмечал ПВТ ранее