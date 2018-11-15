|
World of Tanks получила престижную международную премию за "живучесть"
16.11.2018 22:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Игра World of Tanks получила награду Golden Joystick Awards — «Золотой джойстик». Разработанный белорусами MMO-проект
Вот остальные победители:
Лучшее повествование — God of War
Лучшая соревновательная игра — Fortnite Battle Royal
Лучший кооператив — Monster Hunter: The World
Киберспортивная игра года — Overwatch
Выбор критиков — Red Dead Redemption 2
Игра года — Fortnite Battle Royale
World of Tanks награда досталась уже в четвертый раз. Проект белорусов также получал награды в 2011 году в номинации «Лучшая бесплатная игра года», в 2012 в номинации «Лучшая массовая многопользовательская онлайн-игра» и в 2017 в номинации «Все еще играем».
«Золотой джойстик» — ежегодная церемония награждения за лучшие компьютерные игры. Ее организует с 1983 года британская медиа-компания EMAP, издатель нескольких журналов на игровую тематику. «Это единственная в своем роде награда, обладателей которой определяют геймеры, а не группа „экспертов“», —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игра World of Tanks получила награду Golden Joystick Awards — «Золотой джойстик». Разработанный белорусами MMO-проект отметили в номинации Still Playing Award — «Все еще играем».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)