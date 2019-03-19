Южнокорейский аналог зенитного комплекса С-350 случайно выпустил ракету

Зенитная система Cheolmae-2 случайно запустила ракету класса «земля-воздух» во время технического обслуживания, сообщает Defence-blog.



Фото: LIG Nex1

Инцидент произошел в понедельник, 19 марта, на базе ВВС в Чхунчхоне в 85 километрах к северо-востоку от Сеула. Пострадавших нет, специальная комиссия проводит расследование чрезвычайного происшествия.

ЗРК Cheolmae-2 (его еще называют KS-SAM) был разработан при помощи специалистов российского концерна «Алмаз-Антей» и МКБ «Факел». Ракеты, применяемые в зенитном комплексе, созданы на базе российской 9М96, используемой в ЗРС С-350Э и С-400.

Вертикальный старт ракеты из транспортно-пускового контейнера производится с помощью порохового аккумулятора давления. Cheolmae-2 может перехватывать цели на дальности до 40 км и высоте до 15 км.