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Южнокорейский аналог зенитного комплекса С-350 случайно выпустил ракету

20.03.2019 18:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Зенитная система Cheolmae-2 случайно запустила ракету класса «земля-воздух» во время технического обслуживания, сообщает Defence-blog.

Южнокорейский аналог зенитного комплекса С-350 случайно выпустил ракету
Фото: LIG Nex1

Инцидент произошел в понедельник, 19 марта, на базе ВВС в Чхунчхоне в 85 километрах к северо-востоку от Сеула. Пострадавших нет, специальная комиссия проводит расследование чрезвычайного происшествия.

ЗРК Cheolmae-2 (его еще называют KS-SAM) был разработан при помощи специалистов российского концерна «Алмаз-Антей» и МКБ «Факел». Ракеты, применяемые в зенитном комплексе, созданы на базе российской 9М96, используемой в ЗРС С-350Э и С-400.

Вертикальный старт ракеты из транспортно-пускового контейнера производится с помощью порохового аккумулятора давления. Cheolmae-2 может перехватывать цели на дальности до 40 км и высоте до 15 км.

 
 
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Зенитная система Cheolmae-2 случайно запустила ракету класса «земля-воздух» во время технического обслуживания, сообщает Defence-blog.
 
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