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Ученые рассказали о цивилизации, которая зависела от пива

19.04.2019 14:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Элита доинкской цивилизации Вари, существовавшей на территории современного Перу, принимала все важные решения во время специальных фестивалей, на которых обильно распивалось кукурузное пиво собственного производства, сообщает научный журнал Sustainability. Местный аналог пива назывался чича.

Ученые рассказали о цивилизации, которая зависела от пива
Керамика Вари. Фото: wikipedia

Чичу подавали в особых керамических сосудах, сделанных в форме богов. Ритуалу потребления кукурузного пива древние вари придавали мистическое значение — чича, лившаяся из сосудов, сравнивалась с потоком горной воды. Вода была самым ценным ресурсом для этой цивилизации. Считалось, что ее управляет отдельный могучий бог.

Только потреблением чичи можно было доказать свою преданность выбранному политическому курсу и правящему клану. Важный напиток производился из множества местных ингредиентов, основным из которых была кукуруза. Еще в чичу добавляли арахис, клубнику, киноа, ягоды перуанского перца.

Центром каждой колонии Вари был пивоваренный завод. Один из таких раскопали археологи в руинах города Серро Баул, который находился на южной границе империи. Пивоварня занимала площадь 500 квадратных метров и была разделена на четыре больших помещения, к которым был пристроен ряд мелких. Здесь занимались изготовления сусла, варкой чичи, и ее брожением и хранением.

Ученые полагают, что совместное изготовление и распитие чичи объединило людей и помогало им держаться вместе. Также это сближало элиту с простым народом, которого во время «пивных фестивалей» угощали чичей.

 
 
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Элита доинкской цивилизации Вари, существовавшей на территории современного Перу, принимала все важные решения во время специальных фестивалей, на которых...
 
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