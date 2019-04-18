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Ученые рассказали о цивилизации, которая зависела от пива
19.04.2019 14:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Элита доинкской цивилизации Вари, существовавшей на территории современного Перу, принимала все важные решения во время специальных фестивалей, на которых обильно распивалось кукурузное пиво собственного производства,
Чичу подавали в особых керамических сосудах, сделанных в форме богов. Ритуалу потребления кукурузного пива древние вари придавали мистическое значение — чича, лившаяся из сосудов, сравнивалась с потоком горной воды. Вода была самым ценным ресурсом для этой цивилизации. Считалось, что ее управляет отдельный могучий бог.
Только потреблением чичи можно было доказать свою преданность выбранному политическому курсу и правящему клану. Важный напиток производился из множества местных ингредиентов, основным из которых была кукуруза. Еще в чичу добавляли арахис, клубнику, киноа, ягоды перуанского перца.
Центром каждой колонии Вари был пивоваренный завод. Один из таких раскопали археологи в руинах города Серро Баул, который находился на южной границе империи. Пивоварня занимала площадь 500 квадратных метров и была разделена на четыре больших помещения, к которым был пристроен ряд мелких. Здесь занимались изготовления сусла, варкой чичи, и ее брожением и хранением.
Ученые полагают, что совместное изготовление и распитие чичи объединило людей и помогало им держаться вместе. Также это сближало элиту с простым народом, которого во время «пивных фестивалей» угощали чичей.
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Элита доинкской цивилизации Вари, существовавшей на территории современного Перу, принимала все важные решения во время специальных фестивалей, на которых...
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