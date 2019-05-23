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Трамп рассказал, как решить проблему с Huawei
24.05.2019 13:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может быть включена в американо-китайское торговое соглашение в случае, если оно будет заключено. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Об этом
«Возможно, что даже Huawei будет включена в своего рода торговую сделку [c Китаем]. Если мы достигнем сделки, я могу себе представить, что Huawei, возможно, будет включена в некоей форме или в некоторой части сделки», — отметил он.
Тем не менее Трамп назвал китайскую компанию «очень опасной». — Их действия с точки зрения безопасности, с военной точки зрения были очень опасными, — считает глава государства. — Мы просто очень обеспокоены Huawei с точки зрения безопасности.
Отвечая на вопрос, как будет выглядеть включение компании в торговое соглашение, Трамп ответил: «Это выглядело бы очень хорошо для нас».
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Китайская телекоммуникационная компания Huawei может быть включена в американо-китайское торговое соглашение в случае, если оно будет заключено. Об этом сообщил...
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