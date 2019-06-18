Counter-Strike исполнилось 20 лет. Вспоминаем оружие из культовой игры

Источник материала: IT.Tut.by

Когда в 1999 году Минь Ле и Джесс Клифф представили свой мод на мегапопулярный Half-Life, они даже не предполагали, что их детище обретет не меньшую славу. Сегодня Counter-Strike по праву можно назвать культовым онлайн-шутером. Сегодня этой игре исполняется 20 лет. В честь этого 42.TUT.BY вспоминает самые «крутые» образцы вооружения, с которыми мы (и, скорее всего, вы) побеждали в раундах «контры». Про каждое оружие будут факты и из игры, и из реальной жизни.

АК-47



Скриншот из игры

«Калаш» доступен только при игре за команду террористов, но всегда был желанным оружием и для опытных «контров». Стреляет очень мощным патроном, который несет смерть в онлайне при попадании в голову (даже в шлеме), лихо пробивает двери и ящики. При длинных очередях начинает стрелять в случайных направлениях, потому стрелять из АК-47 рекомендовалось строго одиночными или короткими очередями по 2−3 патрона, а «поливать» строго в ближнем бою (и то, если другого выхода нет). В руках новичка малополезен.

А что в реальности?

В реальности серийный автомат никогда не носил номер 47, всегда ограничиваясь скромным АК. 47-м номером обозначалась опытная партия «Калашниковых», выпущенная тиражом всего в 1500 экземпляров и даже не прошедшая испытания. Правда, на Западе классический автомат имеет название AK 47 Type II.

Это, безусловно, самый популярный автомат в мире. По популярной легенде, полностью скопирован с немецкого «Штурмгевера» (хотя это абсолютная неправда). Очень надежен за счет конструкции (правда, в Counter-Strike, где оружие не заклинивает вообще, этот параметр неважен). Настоящий символ освобождения от угнетения и антиколониализма.

Сто миллионов выпущенных экземпляров (во всех версиях), участие, пожалуй, во всех крупных конфликтах по всему миру, место на гербах трех государств, огромное влияние на культуру… Думается, время, когда автомат Калашникова окончательно уйдет на покой, настанет еще очень нескоро.

Colt M4A1



Скриншот из игры

Знаменитая «Эмка». Занимает место АК в команде спецназовцев. Чуть менее популярная и меметичная винтовка. Менее мощна, чем АК-47, одной пули в голову при наличие шлема уже не хватает. Зато меньше разброс пуль на дальних расстояниях, особенно при накрученном глушителе — оружие более благосклонно к стрельбе длинными очередями. Хотя лучше этого не делать.

А что в реальности?

Colt M4A1 — не оригинальное оружие, но карабин на основе знаменитой «черной винтовки» M16 конструкции Юджина Стоунера. Вечный враг АК в сетевых дискуссиях. Изначально им вооружались экипажи боевых машин, артиллерийских расчетов и прочих команд, которым не была положена штатная М16. В итоге оружие оказалось столь удачным, что на него перешли как армия США, так и Корпус морской пехоты. Карабин оснащается планкой Пикатинни для использования обвесов, включая различные типы прицелов (в игре не реализовано, в комплекте с M4A1 идет только глушитель).

Согласно легенде, винтовка заклинивает если не от молекул кислорода, то по крайней мере от пары песчинок. Но на самом деле, хоть M4 и M16 несколько уступают по надежности АК, о какой-то особой капризности оружия говорить не приходится.

Steyr AUG



Скриншот из игры

Штурмовая спецназа, которое часто покупается из-за наличия оптического прицела. Вести огонь очередью издалека многие игроки считают большим преимуществом — хотя кучность при стрельбе больше чем по 2−3 патрона подряд страдает, скорострельность при включенном прицеле тоже падает. Опытными игроками используется сравнительно редко, те обычно предпочитают M4A1. Зато эта винтовка действительно круто выглядит.

А что в реальности?

Австрийская Ateyr Aug — первая и одна из самых успешных штурмовых винтовок в мире, сделанных по схеме булл-пап (при такой схеме магазин и ударно-спусковой механизм расположен в задней части оружия, за рукоятью). Это, а также широкое использование полимеров, сделало AUG столь узнаваемой. Для семидесятых, когда автомат приняли на вооружение, его дизайн был чем-то невероятным, как у бластера из мира «Звездных войн». Особенностью оружия является его модульность: простой заменой частей из имеющегося набора AUG превращается в карабин, пистолет-пулемет, ручной пулемет или снайперскую винтовку.

Desert Eagle



Скриншот из игры

Пожалуй, «Дигл» самый популярный и тяжелый пистолет в игре, единственный, которому не помеха ни бронежилет, ни шлем, ни стены. Всего семь патронов в магазине, зато каких! Его часто берут новички, потому что при попадании в противника тому обычно бывает очень неприятно. При этом разброс пуль очень странный: может в одной и той же ситуации попасть точно во врага и запустить пулю в молоко.

А что в реальности?

Безусловно, «Пустынный орел», созданный компанией Magnum Research, является самым раскрученным пистолетом в мире. Он не состоит на вооружении ни в одной армии мира, но невероятно брутальный внешний вид сделал его постоянным героем фильмов и игр, откуда популярность Desert Eagle и ушла в народ. Пистолет производится с 1985 года и использует одни из мощнейших патронов в мире, включая .44Magnum и .50AE. Огромная масса, чудовищная дульная энергия и соответствующая отдача делают пистолет оружием не для слабых, а нишу применения — весьма узкой. Собственно, пистолет изначально планировался скорее как охотничье оружие. Интересно, что в автоматике «Пустынного орла» используются не принципы, характерные для других пистолетов, но отвод пороховых газов — он больше привычен для автоматов.

Glock 18



Скриншот из игры

Команду террористов этим пистолетом, прямо скажем, обидели. Очень низкий урон не компенсируется высокой скорострельностью и 20 патронами в магазине. Даже хедшоты в упор ничего не гарантируют. «Фишкой» пистолета можно назвать разве что режим Burst Fire, при котором за раз в противника летят сразу три пули. Теоретически — очень эффективно, практически — очень тяжело стрелять в этом режиме по-настоящему эффективно. По-видимому, Glock 18 можно назвать оружием, которое в начале раунда покупают реже всего. Обычно с ним играют только террористы, у которых не нашлось денег на что-то другое — Glock-то бесплатный.

А что в реальности?

В определенном смысле пистолеты семейства Glock можно назвать загадочным оружием. Австрийский предприниматель Гастон Глок больше 50 лет своей жизни производил всяческую абсолютно мирную продукцию — например, карнизы для штор. А потом «на коленке» сделал потрясающий пистолет Glock 17, который сначала выиграл конкурс на оружие для австрийской армии, а потом стал одним из популярнейших в мире. Им вооружено, по некоторым данным, больше половины американской полиции (а еще Джон Уик). Кроме вариаций этого пистолета Гастон Глок больше ничего в оружии так и не создал.

Что касается модели Glock 18, то он был разработан в 1986 году на основе классической 17-й модели и отличался от нее как раз возможностью ведения автоматического огня (не экзотического Burst Fire, как в игре, а обычной стрельбы очередями). Заказчиком оказался австрийский спецназ «Айнзатцкоммандо Кобра», которому хотелось чего-то компактного и скорострельного. Но в итоге оказалось, что палить очередями — не для пистолетов, тут логичнее использовать пистолеты-пулеметы. Популярность 18-го оказалась едва ли не ниже, чем любого другого пистолета семейства «глоков».

HK USP .45 Tactical



Скриншот из игры

Начальное оружие спецназа. Вполне неплохой пистолет, хотя и не ровня Desert Eagle. Зато несравнимо лучше «Глока», несмотря на всего 12 патронов в магазине. Скорострельное, точное и тихое (при использовании глушителя) оружие. При быстрой стрельбе ствол задирается вверх и уходит в сторону, чем пользуются опытные игроки, делая поправку.

А что в реальности?

В реальности немецкий «Heckler und Koch» производит прекрасное оружие, и USP исключением на стал. Пистолет был запущен в серийное производство в 1993 году как универсальный образец для армии, полиции, спецназа и даже рядовых граждан — для спорта или самообороны. Изначально оружие делалось под перспективный американский патрон .40 S&W, впоследствии появились версии под «парабеллумовский» 9 mm и легендарный .45 (последняя и представлена в игре).

USP заслужил репутацию сверхнадежного и долговечного оружия, сегодня он активно используется спецподразделениями ряда стран мира, включая Службу охраны президента США. В игре используется версия Tactical, на которую можно устанавливать глушитель.

MagnumSniper Rifle или AWP



Скриншот из игры

«Слон» — оружие профессионалов. Самая дорогая и тяжелая винтовка в игре — взяв ее в руки, придется забыть о быстром беге. Зато это единственное оружие, которое практически гарантированно приносит успешно попавшему снайперу фраг, с какого бы расстояния он не стрелял. При этом в ближнем бою винтовка совершенно бесполезна, без включенного оптического прицела пуля летит по случайному направлению, и стрелку остается уповать на чудо. Зато на дальней дистанции и в умелых руках AWP, без сомнения, самое страшное оружие в игре. Правда, стать хорошим снайпером получалось не у каждого — нужна была быстрая реакция, крепкие нервы, так что «слон» заслуженно считался самым тяжелым в освоении оружием в игре.

А что в реальности?

AWP (Arctic Warfare Police) — винтовка, созданная в середине восьмидесятых годов как победитель конкурса на лучшее снайперское оружие для британской армии. Тогда она называлась L96. Особенностью оружия является оригинальная ложа с основой в виде алюминиевой балки, к которой крепятся остальные детали оружия. Слово Arctic в названии не случайно, в свое время моделью заинтересовались шведы, которые и приняли на вооружение версию, которая смогла бы работать в условиях суровой зимы. И версия эта оказалась столь удачной, что британцы не удержались и тоже взяли ее себе. Точность винтовки такова, что пять выстрелов на 550 метров укладываются в кружок меньше 5 см диаметром.

M249



Скриншот из игры

Он же «коса», он же «поливалка», единственный пулемет в игре. Колоссальная огневая мощь, столь же колоссальный разброс патронов. Из-за огромной цены не самое популярное оружие в игре: в отличие от столь же дорогой AWP пулемет не обладает настолько весомыми преимуществами, чтобы покупать его вместо автоматов. Зачастую приобретается «для экзотики», если у команды огромное преимущество и большой запас денег.

А что в реальности?

М249 — главный ручной пулемет, стоящий на вооружении в армии США. Правда, это не американская разработка. Янки после принятия на вооружение винтовки М16 долго и безуспешно пытались создать удачное оружие под патрон 5,56×45 мм, но так и не смогли. В результате после ряда испытаний победил бельгийский пулемет FN Minimi, который и приняли на вооружение под названием M249 SAW. Пулемет оказался столь удачен, что до сих пор, несмотря на все усилия американского ВПК, его пока нечем заменить в войсках. Большой плюс оружия — то, что оно переносится вместе с боекомплектом одним бойцом.

HK MP5 Navy



Скриншот из игры

Самое дешевое автоматическое оружие в игре, невероятно популярное у игроков. Высокая точность, отличная скорострельность и небольшой вес делают пистолет-пулемет отличным оружием для столкновений на малых и средних дистанциях. Однако он очень плохо пробивает бронежилеты, что делает оружие малопопулярным среди опытных игроков, обычно предпочитающих Desert Eagle.

А что в реальности?

Это уже второе детище компании Heckler&Koch в нашем списке. Впервые пистолет-пулемет был представлен во второй половине 60-х, поступив на вооружение контртеррористического отряда GSG-9. Оружие имеет ряд удачных технических решений и качеств. Высокая дульная энергия, небольшие размеры, возможность разнопланового обвеса (глушитель, тактический фонарь, прицелы), отличное качество изготовления и простая разборка делают MP5 крайне удачной конструкцией.

Опрос А какое оружие в Counter-Strike предпочитаете вы? АК-47

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