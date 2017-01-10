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МИД Беларуси осудил теракты в Афганистане

11.01.2017 18:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 янв — Sputnik. В Беларуси с болью восприняли трагические известия о террористических актах 10 января 2017 года в Афганистане, повлекших за собой многочисленные жертвы, заявили в МИД Беларуси.

МИД Беларуси осудил теракты в Афганистане
© REUTERS Ahmed Saad
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Двойной взрыв прогремел в минувший вторник рядом с парламентским комплексом в Кабуле, в результате погиб 51 человек. Еще один взрыв произошел позже в гостевом доме губернатора в Кандагаре. Погибли 11 человек, 16 получили ранения, среди них поcол ОАЭ в Афганистане.

"Белорусская сторона решительно осуждает терроризм в любых формах и проявлениях, выражает поддержку усилиям международного сообщества в борьбе с терроризмом и экстремизмом", — говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства, которое поступило в Sputnik в среду.

В результате действий террористов погибли десятки людей, включая членов делегации Объединенных Арабских Эмиратов, выполнявшей гуманитарную миссию, среди пострадавших Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Афганистане, говорится в заявлении МИД.

Там также отмечено, что в Беларуси искренне сочувствуют родным и близким погибших и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.

 
Теги: Минск
 
 
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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Беларуси искренне сочувствуют родным и близким погибших и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.

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