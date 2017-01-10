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МИД Беларуси осудил теракты в Афганистане
11.01.2017 18:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв — Sputnik. В Беларуси с болью восприняли трагические известия о террористических актах 10 января 2017 года в Афганистане, повлекших за собой многочисленные жертвы, заявили в МИД Беларуси.
© REUTERS Ahmed Saad
Двойной взрыв прогремел в минувший вторник
"Белорусская сторона решительно осуждает терроризм в любых формах и проявлениях, выражает поддержку усилиям международного сообщества в борьбе с терроризмом и экстремизмом", — говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства, которое поступило в Sputnik в среду.
В результате действий террористов погибли десятки людей, включая членов делегации Объединенных Арабских Эмиратов, выполнявшей гуманитарную миссию, среди пострадавших Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Афганистане, говорится в заявлении МИД.
Там также отмечено, что в Беларуси искренне сочувствуют родным и близким погибших и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.
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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Беларуси искренне сочувствуют родным и близким погибших и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.
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