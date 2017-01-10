МИНСК, 11 янв — Sputnik. В Беларуси с болью восприняли трагические известия о террористических актах 10 января 2017 года в Афганистане, повлекших за собой многочисленные жертвы, заявили в МИД Беларуси.



© REUTERS Ahmed Saad ИГ взяло на себя ответственность за взрыв автомобиля в Багдаде

Двойной взрыв прогремел в минувший вторник рядом с парламентским комплексом в Кабуле , в результате погиб 51 человек. Еще один взрыв произошел позже в гостевом доме губернатора в Кандагаре. Погибли 11 человек, 16 получили ранения, среди них поcол ОАЭ в Афганистане.

"Белорусская сторона решительно осуждает терроризм в любых формах и проявлениях, выражает поддержку усилиям международного сообщества в борьбе с терроризмом и экстремизмом", — говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства, которое поступило в Sputnik в среду.

В результате действий террористов погибли десятки людей, включая членов делегации Объединенных Арабских Эмиратов, выполнявшей гуманитарную миссию, среди пострадавших Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Афганистане, говорится в заявлении МИД.

Там также отмечено, что в Беларуси искренне сочувствуют родным и близким погибших и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.