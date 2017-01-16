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Витебские таможенники обнаружили в бардачке авто опасный психотроп

17.01.2017 16:09 — ЧП | Tut.by  
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Витебские таможенники обнаружили опасное психотропное вещество в автомобиле, который следовал в Латвию через пункт пропуска «Григоровщина», сообщает ГТК.

При проведении таможенного контроля в бардачке Skoda обнаружили 14 таблеток в двух заводских блистерах. Согласно составу препарата, в нем содержится психотропное вещество трамадол.

Лекарственный препарат изъяли и направили на исследование в управление Государственного комитета судебных экспертиз по области.

В 2016 году сотрудники Витебской таможни пресекли перемещение 228 единиц лекарственных препаратов, содержащих в составе наркотические или психотропные вещества.

 
 
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Автомобиль следовал в Латвию через пункт пропуска "Григоровщина".

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